Hermano de alias Chiquito Malo habría sido asesinado en Antioquia

Las autoridades judiciales esperan la confirmación de Medicina Legal para determinar si un hombre que fue asesinado en las últimas horas en el municipio de Turbo, Antioquia, es hermano de alias Chiquito Malo, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo.

“Se confirmó que, efectivamente, fue con arma de fuego en zona rural del corregimiento de Nueva Colonia municipio de Turbo”, indicaron fuentes de la Policía.

Medicina Legal verifica identidad de hombre asesinado, que sería hermano de alias Chiquito Malo. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Los hechos en los que se presentó el acto violento son materia de investigación, sin embargo, fuentes judiciales indicaron que existe una alta probabilidad que la persona muerta sea el hermano del temido jefe del narcotráfico.

Es de recordar que Chiquito Malo asumió el liderazgo de una facción del Clan del Golfo luego de la captura de alias Otoniel, quien fue extraditado a los Estados Unidos.

La otra facción del Clan del Golfo quedó en manos de alias Gonzalito, otro de los grandes capos del narcotráfico que tomo las riendas del negocio ilegal tras la caída de Otoniel.

En las últimas horas el Ejército reportó por otra parte un duro golpe al Clan del Golfo.

Alias Chiquito Malo es uno de los hombres más buscado del país. | Foto: SEMANA

“En una primera acción, en la vereda Cimarrón, municipio de Río de Oro, Cesar, tropas del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, en coordinación con la Policía Nacional, adelantaron labores de registro y control en una finca del sector, y como resultado de esta intervención fueron capturados en flagrancia cinco hombres que se encontraban hurtando ganado”, explicó el Ejército.

Añadió la autoridad que: “en esta acción se incautaron dos camiones y se logró la recuperación de 36 semovientes que habían sido sustraídos de manera ilegal”.

Autoridades indagan los móviles del crimen de quien sería hermano de alias Chiquito Malo. | Foto: Suministrado a Semana

“En otros hechos, en el municipio de San Pablo, Bolívar, en coordinación con la Policía Nacional, los soldados del Gaula Militar Magdalena Medio, adelantaron un procedimiento de allanamiento con el que se materializaron cuatro capturas por orden judicial contra presuntos integrantes de la Subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos”.