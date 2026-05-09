CEO de AtlasIntel proyecta una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

A tres semanas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, el tablero político se sigue moviendo con tres candidatos en una fuerte disputa por llegar a una eventual segunda vuelta: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

“Hay tres tendencias que definirán la Presidencia de Colombia”: Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, analiza las elecciones de 2026

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA reveló dos aspectos importantes de cara a la primera vuelta: que Iván Cepeda se mantiene sólido y que Abelardo de la Espriella le saca una ventaja considerable a Paloma Valencia, con lo cual llegaría a una eventual segunda vuelta.

El CEO de la firma, Andrei Roman, ratificó esta información, en el marco del foro Triple Impacto de Valora Analitik, y explicó que los resultados de sus más recientes estudios indican una nueva estabilización del contexto electoral después de un periodo de “gran volatilidad”.

“La dinámica actual es una dinámica donde Abelardo de la Espriella logra reimponer una diferencia cada vez más relevante en relación a Paloma Valencia”, señaló Roman, al tiempo que se refirió a las dificultades que tendría la candidata del Centro Democrático para crecer.

El CEO de la firma, catalogada como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos y considerada entre las encuestadoras más precisas del mundo, explicó las razones de la pérdida de fuerza de Paloma Valencia, tras un repunte importante tras la consulta de marzo.

“Pienso que Paloma ha tenido una cierta dificultad en términos de abrazar dos electorados bastante contradictorios. Por un lado, el electorado uribista, que es su base política, y del otro lado, un electorado más progresista por cuenta de su fórmula vicepresidencial”, indicó.

“AtlasIntel fue el encuestador más preciso de las elecciones húngaras de 2026″: Andrei Román

Y aseguró que hasta ahora “Abelardo de la Espriella logró capitalizar cada vez más, cada vez mejor, algunas de estas contradicciones y esto es el principal desafío que Paloma Valencia enfrenta hoy, lo que nos deja con un probable escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella”.

Sin embargo, Andrei Roman fue claro y aseguró que “como siempre, en la política nada es definitivo”.