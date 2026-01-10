Política

AtlasIntel, la firma que realizó la encuesta para SEMANA, encabeza ranking en Estados Unidos por su precisión

La encuestadora ha sido clasificada de forma consistente entre las firmas más precisas del mundo.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 3:14 p. m.
La firma encuestadora está catalogada como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos.
La firma encuestadora está catalogada como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos.

SEMANA publicó en su más reciente edición la primera encuesta de AtlasIntel de cara a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el país en 2026, la cual revela que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la intención de voto de los colombianos.

La firma de investigación de mercados e inteligencia de datos está catalogada actualmente como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos, según una clasificación elaborada en 2025 por el reputado estadístico Nate Silver.

“Hay tres tendencias que definirán la Presidencia de Colombia”: Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, analiza las elecciones de 2026

De acuerdo con el ranking elaborado por el prestigioso estadístico, AtlasIntel se ubica por encima de The Washington Post, The New York Times, SurveyUSA, Emerson College, Monmouth University, entre otras destacadas en el país estadounidense.

La firma de investigación de mercados obtiene en este ranking una calificación A+ y un sesgo partidista de D+0.2 y un poder predictivo de -1.0, precisamente porque en Estados Unidos fue la más acertada en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024.

En otros países de la región también ha sido precisa con los resultados que se han presentado en las contiendas electorales. En Argentina, en 2023, anticipó la victoria de Javier Milei, y en distintos procesos electorales en Brasil, Chile, Sudáfrica y España acertó recientemente.

Ranking de encuestadoras en Estados Unidos según Natan Silver.
Ranking de encuestadoras en Estados Unidos según Natan Silver.

Precisamente en Chile, en las más recientes elecciones presidenciales que se desarrollaron, acertó el triunfo de José Antonio Kast sobre la candidata de la izquierda Jeannette Jara.

El resultado final de las elecciones en Chile fue del 58,2 % de los votos para el ultraderechista Kast, mientras que Jara obtuvo el 41,8 %. Las proyecciones de AtlasIntel daban un 58,3 % y un 41,7 %, respectivamente.

Las encuestadoras más precisas de las elecciones presidenciales chilenas de 2025
Las encuestadoras más precisas de las elecciones presidenciales chilenas de 2025

La firma debutó en Colombia para las elecciones presidenciales de 2022, cuando obtuvo el mejor rendimiento, y también midieron las elecciones regionales y locales de 2023.

Andrei Roman, CEO de la firma AtlasIntel, destacó que la firma en los últimos años ha sido clasificada entre las encuestadoras más precisas del mundo, incluso en contextos particularmente complejos y polarizados.

Fuimos los más acertados en las presidenciales de Estados Unidos en 2020 y 2024 (con calificación A+ en clasificaciones independientes como Silver Bulletin en 2025), en Argentina (2019 y 2023, anticipando la victoria de Javier Milei), en Brasil (2022 y las municipales de 2024), así como en referendos en Chile (2022), Sudáfrica (2024) y España (2023), entre otros casos”, dijo en entrevista con SEMANA.

Rendimiento de las encuestadoras para las Elecciones Presidenciales de Argentina 2023.
Rendimiento de las encuestadoras para las Elecciones Presidenciales de Argentina 2023.

Y agregó que “la fórmula detrás de estos resultados es nuestra metodología propietaria, Atlas RDR (reclutamiento digital aleatorio). Reclutamos participantes de forma aleatoria a través de publicidad programática mientras navegan por internet en su vida cotidiana”.

Explicó que esto les permite “trabajar con muestras grandes, escalables y representativas, combinadas con algoritmos de posestratificación iterativa (ajustes por género, edad, educación, ingresos, región y comportamiento electoral previo), además de protocolos estrictos para mitigar sesgos.

También resaltó que “a diferencia de métodos telefónicos o presenciales, que suelen enfrentar problemas de cobertura y efectos de entrevistador, nuestro enfoque logra captar mejor a votantes jóvenes, rurales o tradicionalmente difíciles de alcanzar, y se desempeña mejor en entornos polarizados gracias a la completa anonimidad de las respuestas”.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

Concluyó asegurando que “no hay magia detrás de esto, sino una trayectoria sostenida de innovación metodológica. Cada elección es, al mismo tiempo, una prueba y una oportunidad de mejora”.

