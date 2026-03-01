Política

Daniel Coronell vs. Atlas: sospechas que no sobreviven al sentido común; por Luis Angel

Esta es la opinión de un experto en manejo de datos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Luis Angel

1 de marzo de 2026, 11:14 a. m.
Luis Angel, experto en manejo de datos.
Luis Angel, experto en manejo de datos. Foto: Suministrada a Semana

Lo mío son los datos y la estrategia. No me gusta escribir contra personas, pero lo que Daniel Coronell viene haciendo contra la encuesta de Atlas es una crítica floja y desproporcionada que busca sembrar dudas con argumentos que se caen por su propio peso.

Respuesta pública de AtlasIntel a las indagaciones de Daniel Coronell sobre la última encuesta

Atlas publicó ayer una encuesta robusta: 6.428 entrevistas presenciales. El resultado no le gustó a varios sectores (especialmente porque Abelardo supera el 30 % y a Claudia López no le va bien). Se activó el libreto de siempre: en vez de debatir resultados, se intenta deslegitimar el instrumento.

El primer relato que se volvió viral difundido por Coronell fue: “Eso no es una encuesta, es un sondeo digital”. Ese argumento se cae solo con mirar la ficha técnica:

Ficha técnica AtlasIntel
Ficha técnica AtlasIntel Foto: Ficha técnica AtlasIntel

En esa misma ficha aparece una nota clave: “Los resultados para la Consulta de Soluciones no están incluidos porque, con 118 respuestas, superarían el 3 pp de margen de error exigido por la ley”.

Política

Elecciones 2026 | Este lunes inician las votaciones en el exterior. Esto es lo que debe saber

Política

Pacto Histórico responde a polémica por cierre de campaña en la plaza de Bolívar: productora fue la misma que usó el Gobierno en evento de salud

Política

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

Política

ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

Política

Daniel Briceño destapó que el Pacto pagó 478 millones en efectivo para su cierre de campaña: “Muy llamativo tener tanta plata en bolsas”

Política

Respuesta pública de AtlasIntel a las indagaciones de Daniel Coronell sobre la última encuesta

Política

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

Política

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Confidenciales

El mensaje de David Luna a una semana de la primera jornada electoral de 2026: “La respuesta somos todos”

Confidenciales

Candidato de la Alianza Verde propone que la Educación Física sea una asignatura obligatoria en todos los colegios

Y aquí entra el punto central de Coronell: él basa su columna en que “en la pregunta 4 no se incluyó la Consulta de Soluciones”, insinuando sesgo o manipulación. Esa es una duda válida para revisar, pero la conclusión que él sugiere no aguanta lógica básica:

Si la encuesta “no preguntó” por esa consulta, ¿cómo aparecen 118 respuestas asociadas a esa medición?

Las encuestas tienen diseño, cuestionario, campo, tabulación y luego un PDF que resume todo. Ese PDF puede tener errores humanos sin que eso convierta el estudio en “amañado”.

Además, el mismo documento muestra que hay una pregunta posterior (7) condicionada que menciona explícitamente esa consulta, lo que refuerza la hipótesis más simple: hubo un error de edición/diagramación en el PDF, no un fraude:

Pregunta 7 - Evidencia pregunta Consulta de las Soluciones
Pregunta 7 - Evidencia pregunta Consulta de las Soluciones Foto: Captura de pantalla

Aun así, Coronell tituló y empujó la narrativa como “una encuesta amañada”, y dejó un manto de duda sobre Andrei Román, CEO de Atlas. Román publicó un comunicado respondiendo punto por punto, pero Coronell lo descalificó como respuestas “taimadas” y ni siquiera incorporó esa explicación de manera justa en su artículo.

Román, además, aclara cuál fue la pregunta real que se hizo (según su comunicado):

Comunicado Andrei Roman CEO de Atlas
Comunicado Andrei Roman CEO de Atlas Foto: Captura de pantalla

Luego vino el otro frente: el ataque a Yesid Lancheros por explicar cómo se llega a que 118 de 6.428 equivalen a ~1,8 %. Coronell remata con ironía: “así quedó claro que los números no fueron calculados por un experto en estadística”.

Pero ese cálculo no requiere un “experto en estadística”, es aritmética básica. Insinuar incompetencia por eso es puro espectáculo, y más aún si Román ya le contestó ese punto en su comunicado:

Respuesta CEO Atlas
Respuesta CEO Atlas Foto: Captura de pantalla

Conclusión

Coronell está tejiendo un manto de duda porque el resultado no le gustó. Primero, empuja la idea falsa de que esto sería un “sondeo digital”, cuando la ficha técnica dice lo contrario. Luego, toma un posible error de edición en el PDF (plausible en un documento de síntesis) y lo convierte en una acusación de “amaño” que no resiste lógica básica: la opción que afirma “no estar” aparece con 118 respuestas.

Cuando uno hace zoom a los argumentos, no encuentra evidencia sólida de manipulación; encuentra inferencias débiles, ruido, y un intento de instalar desconfianza. Eso se parece más a activismo que a periodismo riguroso.

Más de Política

Elecciones. Imagen de referencia.

Elecciones 2026 | Este lunes inician las votaciones en el exterior. Esto es lo que debe saber

Evento del Pacto Histórico en Bogotá el 27 de febrero.

Pacto Histórico responde a polémica por cierre de campaña en la plaza de Bolívar: productora fue la misma que usó el Gobierno en evento de salud

El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar por el conflicto en Medio Oriente.

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

ELN. Imagen de referencia.

ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

Daniel Briceño destapó que el evento de cierre de la campaña a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá fue pagado con dinero en efectivo.

Daniel Briceño destapó que el Pacto pagó 478 millones en efectivo para su cierre de campaña: “Muy llamativo tener tanta plata en bolsas”

Respuesta pública de AtlasIntel a las indagaciones de Daniel Coronell sobre la última encuesta

El presidente Gustavo Petro nuevamente puso en duda el proceso electoral en Colombia.

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

El Pacto Histórico, Centro Democrático y Salvación Nacional se perfilan como los partidos con mayor intención de voto al Senado para las elecciones de este 8 de marzo.

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Estefanía Colmenares.

Estefanía Colmenares, candidata al Senado: “El Centro Democrático tiene una lista de gente nueva que quiere hacer política diferente”

El exalcalde de Bogotá Jhon Jairo Torres, conocido como 'Jhon Calzones', golpeó al periodista Martín Mesa.

Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, golpeó al periodista Martín Mesa: “Respéteme”

Noticias Destacadas