Gustavo Petro aterrizó en Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez: estos son los temas que discutirán

Este viernes 24 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó a Caracas, Venezuela, en donde sostendrá una primera reunión presencial con la mandataria encargada del vecino país.

Petro confirma que viajará a Venezuela el próximo 24 de abril: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña”

El anuncio de la visita que iba a realizar a Venezuela lo hizo el jefe de Estado en una entrevista para RTVE y la agencia EFE, mientras estaba realizando una agenda internacional en Barcelona, España.

“El 24 de abril voy a ir a Caracas. Si Mahoma no viene a mí, yo voy, cómo es, voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”, indicó.

La Casa de Nariño reveló detalles de la reunión: “El presidente Gustavo Petro sostendrá en Caracas un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en el marco del Encuentro Presidencial Colombia–Venezuela, con el objetivo de avanzar en la seguridad fronteriza”.

“Durante la jornada, ambos mandatarios abordarán los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos, iniciando con una reunión privada para definir acciones conjuntas frente a fenómenos que afectan la estabilidad, y continuando con un encuentro ampliado entre delegaciones para consolidar compromisos institucionales”, afirmó el Gobierno nacional.

También expresó: “Se firmará el acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración con la participación de los cancilleres de ambos países, se realizarán intervenciones oficiales y declaraciones presidenciales, y se cerrará con una comunicación a medios, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral, el control territorial y la coordinación en materia de seguridad”.

Venezuela afronta una conmoción política, luego de que en una incursión de Estados Unidos, que se desarrolló el pasado 3 de enero, fue capturado el señalado dictador Nicolás Maduro, situación que produjo que Delcy Rodríguez asumiera el poder en calidad de encargada.

Venezuela afronta una conmoción política, luego de que en una incursión de Estados Unidos, que se desarrolló el pasado 3 de enero, fue capturado el señalado dictador Nicolás Maduro. Foto: Captura de pantalla de X / Getty Images

A su llegada a Caracas, Petro fue recibido con honores militares por la Guardia Bolivariana de Venezuela con una alfombra roja. También hizo presencia el canciller del vecino país, Yván Gil, y la ministra de Relaciones de Colombia, Rosa Villavicencio.

En marzo, se frustró la reunión que tenía programada Gustavo Petro con Delcy Rodríguez en Cúcuta, Norte de Santander, en zona de frontera.

“Los gobiernos de Venezuela y Colombia informan a la opinión pública que estaba prevista la realización de un encuentro presidencial de los dos jefes de Estado en el Puente Internacional Atanasio Girardot “Tienditas” (Colombia), el 13 de marzo de 2026, con el propósito de continuar fortaleciendo el espíritu de integración y hermandad entre las dos naciones y avanzar en las iniciativas de cooperación binacional”, expresó en su momento las autoridades de Venezuela.

Comunicado emitido por Venezuela Foto: Gobierno de Venezuela

También indicaron por medio de una comunicación oficial: “Por motivos de fuerza mayor los dos gobiernos han decidido proximar la celebración del encuentro presidencial para una fecha. El Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, mantiene su invitación a la señora Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, a llevar a cabo el encuentro presidencial”.

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“Los gobiernos de Colombia y Venezuela reiteran su voluntad de fortalecer la confianza, la cooperación y el relacionamiento bilateral, promoviendo las oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos”, concluyeron las autoridades diplomáticas del vecino país.