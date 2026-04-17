Petro confirma que viajará a Venezuela el próximo 24 de abril: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña”

El presidente Gustavo Petro confirmó que el próximo viernes 24 de abril, viajará a Venezuela, más precisamente a Caracas. Esta será la primera presencia del jefe de Estado en ese país después de que fuera derrocado y capturado Nicolás Maduro.

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El anuncio lo hizo desde España en medio de una entrevista para RTVE y la agencia EFE. “El 24 de abril voy a ir a Caracas. Si Mahoma no viene a mí, yo voy, cómo es, voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”, dijo el mandatario.

Petro explicó que cuando habló con la presidenta Delcy Rodríguez, la invitó a Cartagena, pero esta le expresó que siente un poco de temor por todo lo que ha pasado desde la intervención norteamericana a su país.

“Me dijo que había unos problemas de seguridad, que a mí me pareció que era exceso de temor”, comentó.

Asimismo, recordó que en varias oportunidades se ha desplazado hacia Caracas, algo que, desde su juicio, también llevó a que lo metieran a él en la lista Ofac.

De hecho, contó que cuando fue a Venezuela a hablar con Maduro le dijo que era el momento de dejar el poder, si es que eso era lo que quería el pueblo venezolano.

“Yo le dije: ‘Ustedes siempre han sido alternativa desde el Gobierno, pero nunca desde la oposición, prueben eso’. [...] No me hizo caso, obviamente”, indicó.

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Por otra parte, fue mucho más allá y afirmó que existe un gran temor dentro de Venezuela de que María Corina Machado llegue al poder y haya una especie de “vendetta política”.

Por lo mismo, habló de la necesidad de que se pueda cogobernar entre los distintos sectores y, de esta manera, lograr que haya una confianza que permita, posteriormente, llevar a unas elecciones libres.

Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Yo siento que esto debería durar un año o dos años y ahí debería aparecer una alternativa, pero que sea una Venezuela sin petróleo”, apuntó, y sostuvo que este será uno de los temas que hable con Delcy Rodríguez, si es que logran reunirse el próximo 24 de abril.

Por el momento, no hay mayores detalles sobre lo que será esa nueva visita de Petro a Caracas, pero se espera que desde la Presidencia, ya con el anuncio hecho, se entregue más información en las próximas horas.