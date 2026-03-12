Delcy Rodríguez canceló su visita a Colombia para reunirse con Gustavo Petro

Fuentes consultadas por SEMANA pudieron confirmar que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, canceló su visita a Cúcuta, donde se reuniría con el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Este era el primer viaje internacional de la mandataria venezolana a la zona fronteriza entre los dos países, después de que el ejército estadounidense capturara al dictador Nicolás Maduro.

Según la AFP, funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en unos puentes que conectan a la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.

El colombiano Gustavo Petro y Rodríguez planeaban conversar el viernes sobre el creciente narcotráfico, así como de la compra de gas venezolano y otros temas de cooperación.

Esta semana, el ministro de Defensa de Colombia dijo que en dicha reunión esperaba lograr acuerdos con Venezuela para “fortalecer la seguridad” en la frontera.

El cara a cara se iba a llevar a cabo en uno de los puentes que separan a los dos países en la zona limítrofe, donde operan diversos grupos criminales colombianos como la guerrilla ELN y disidentes de las Farc que no firmaron la paz en 2016.

Colombia sostiene que los guerrilleros que operaban del lado venezolano intentan regresar tras el operativo militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro.

Por tanto, el “enfoque” del encuentro entre mandatarios era “fortalecer la seguridad”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“Creemos que con esta reunión vamos a mejorar la interacción de información que nos permita actuar” para “afectar las amenazas de los dos países”, aseguró Sánchez antes de la cancelación por parte de la presidenta encargada de Venezuela.

El puente había sido bloqueado para el paso del tráfico y todo estaba preparado para el primer viaje internacional de Rodríguez desde la caída de su antecesor, Nicolás Maduro.

Según medios locales, la cancelación se debió a temas de seguridad, aunque no precisan si refiere a problemas en el lado colombiano o venezolano.

Rodríguez ha sido llamada a enderezar la industria petrolera con reformas favorables para Estados Unidos en el país con las mayores reservas del mundo. La exvicepresidenta de Maduro también intenta distanciarse de históricos aliados como China, Rusia e Irán.

Del otro lado, Trump exige a Petro mayor dureza contra las mafias de la cocaína. Aunque limaron asperezas durante un encuentro en la Casa Blanca en febrero, su relación pasó por insultos y amenazas de parte y parte. Petro debería “cuidar su trasero”, llegó a advertir el republicano.

