Diosdado Cabello reveló que Nicolás Maduro dejó “instrucciones” a Delcy Rodríguez antes de ser capturado

El ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, defendió este martes a Delcy Rodríguez, quien quedó a cargo del régimen tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y aseguró que la dirigente chavista atraviesa momentos de fuerte presión política, así como reveló que el mismo caído dictador dejó instrucciones en caso de su caída.

“La compañera Delcy Rodríguez ha estado al frente desde ese momento; el partido ha estado apoyándola en todas las decisiones que ha venido tomando. Delcy es una militante revolucionaria del partido, quien conoce el partido, conoce la revolución y no le ha tocado nada fácil, nada fácil. Todos estos han sido días de mucha tensión”, afirmó Cabello durante una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por la televisión estatal.

Las declaraciones vienen más de dos meses después de la operación militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero, donde Maduro fue detenido y luego llevado a Estados Unidos. Ahí enfrenta acusaciones de narcotráfico y este mes tendrá su segunda aparición ante la justicia.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

Durante su intervención, Cabello aseguró que el chavismo ya había discutido internamente qué hacer si Maduro era detenido y que el propio líder del régimen habría dejado lineamientos para actuar en ese escenario, lo cual terminó ocurriendo con su captura en Caracas a inicios de año, que desató un proceso de acercamiento entre el gobierno interino y la Casa Blanca.

“Ahí va (Delcy) de acuerdo con las instrucciones, muchas de ellas que Nicolás Maduro había dado, y nos habíamos reunido antes: ‘En caso de que esto ocurra, ¿qué hay que hacer?’ Y es lo que nosotros hemos venido haciendo, muchas de las cosas”, señaló.

Según el dirigente chavista, esas orientaciones estarían relacionadas con aspectos como “el tema legal, el tema de la atención al pueblo, el tema del reordenamiento, reordenamiento interno de nuestra organización, del partido, pero también del gobierno. Ahí el partido es fundamental”, manifestó Cabello en la televisión pública.

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Foto: Getty Images / AP

Las declaraciones del ministro se producen mientras Estados Unidos intensifica la presión sobre Caracas a pesar de la buena relación que mantienen con Delcy Rodríguez. El gobierno del presidente Donald Trump ha impulsado una estrategia para forzar una transición política en Venezuela tras la captura de Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en enero un proceso orientado a promover elecciones libres y el fin del régimen chavista, mientras Washington supervisa decisiones clave del gobierno de Rodríguez y mantiene control sobre el petróleo venezolano.