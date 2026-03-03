Mundo

Jorge Rodríguez, mano derecha de Maduro, confiesa que se “cometieron errores” con presos políticos

El hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional también habló de pedir disculpas por lo ocurrido durante los años del chavismo.

Redacción Mundo
3 de marzo de 2026, 8:49 p. m.
Jorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos en Venezuela.
El jefe del Parlamento venezolano dijo el lunes en una entrevista que “se cometieron errores” que llevaron al arresto de cientos de personas, y habló de “elecciones de consenso” en una nueva etapa política del país tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro hace dos meses.

Una ley de amnistía, promulgada el 19 de febrero, benefició a cientos de prisioneros políticos, así como a unos 5.600 personas con libertad condicional que pasaron a gozar de libertad plena.

Piden investigar a Nicolás Maduro por nuevos delitos; podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte

El histórico instrumento fue impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos. La mandataria también ha pedido una reforma al sistema judicial señalado de favorecer al chavismo gobernante.

“En algunos casos de personas privadas de libertad se cometieron errores”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada. “Nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad o pudor de pedir disculpas cuando eso haya ocurrido”, agregó en una entrevista en el canal en YouTube del periodista Luis Olavarrieta.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vota durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026.
Jorge Rodríguez habló sobre posibles elecciones en Venezuela. Foto: AFP

“Hemos dado pasos importantes a los efectos del fortalecimiento de las instituciones”, añadió. “Vamos a un proceso intensivo de revisión del tema judicial”.

La ley de amnistía siguió a un primer proceso de excarcelaciones que ordenó la presidenta el 8 de enero. Desde esa fecha, 621 personas salieron de prisión, informó la ONG Foro Penal.

Nicolás Maduro se quedaría sin defensa: sanciones de EE. UU. le impedirían pagar abogados y pondrían en jaque su juicio por narcoterrorismo

Delcy Rodríguez era vicepresidenta y primera en la línea de sucesión. La falta temporal del presidente le permite asumir el poder por hasta seis meses antes de llamar a elecciones.

El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez muestra la supuesta carta del candidato opositor Edmundo González Urrutia durante una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional en Caracas el 18 de septiembre de 2024. El gobierno venezolano dio a conocer una supuesta carta de González Urrutia, en la que informó a las autoridades. de su decisión de solicitar asilo en España y dijo que “acatará” el fallo judicial que validó la reelección del presidente Nicolás Maduro.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Foto: AFP

La Corte Suprema, sin embargo, calificó la falta de Maduro como “forzada”, una figura que no existe en la Constitución y que el chavismo usa como argumento para evitar los plazos para convocar elecciones prontamente, como se exige desde la oposición y la comunidad internacional.

“¿Habrá elecciones? Claro que habrá elecciones”, aseguró el diputado Rodríguez. “En Venezuela siempre hay elecciones. Vamos a reforzar todas las instituciones, incluida la del voto” de cara a unas “elecciones de consenso”, agregó.

Marco Rubio habla del futuro de Venezuela y explica qué se necesita para realizar elecciones

La oposición liderada por la nobel de la Paz, María Corina Machado, asegura que Maduro se robó su última reelección en julio de 2024 y acusa de cómplice al actual Consejo Nacional Electoral. “Por primera vez en varios años los actores políticos buscan una serie de consensos para que el flujo de la vida política sea más dinámico”, añadió el parlamentario.

*Con información de AFP.

