Delcy Rodríguez envía mensaje a Donald Trump y pide acabar con el bloqueo económico de EE. UU. a Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a Estados Unidos a levantar el “bloqueo” económico y las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra su país, en un acto público realizado en el estado Sucre en el marco de la organización de la Consulta Popular Nacional del 8 de marzo, informaron medios con cobertura de la actividad.

Rodríguez hizo el llamado durante un evento celebrado en el polideportivo “Félix Lalito Velásquez” de Cumaná, donde la administración que encabeza ha promovido el proceso consultivo que se llevará a cabo este domingo. Durante su discurso, dirigió un mensaje directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pidió de manera explícita el fin de lo que calificó como un bloqueo económico contra Venezuela y la retirada de las sanciones que, según ella, afectan a la población.

Nicolás Maduro se quedaría sin defensa: sanciones de EE. UU. le impedirían pagar abogados y pondrían en jaque su juicio por narcoterrorismo

“Como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela, deben levantarse las sanciones contra Venezuela”, afirmó Rodríguez ante miembros del llamado Poder Popular y participantes en la jornada, según reportes de prensa. Añadió que “el pueblo de Venezuela lo merece” y que ya es momento de terminar con las medidas que, en su opinión, han tenido efectos negativos sobre la economía y la vida cotidiana de los venezolanos.

Donald Trump ha sostienido que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

Rodríguez también mencionó en su intervención a lo que describió como sectores de “ultraderecha” que, a su juicio, han promovido políticas hostiles hacia Venezuela, señalando que esos grupos habrían impulsado sanciones, invasiones o ataques contra la nación. “Ya basta de bloqueo, ya basta de esa clase apátrida que pidió sanciones, que pidió bombardeo, que pidió invasión”, dijo, según las crónicas del evento.

Marco Rubio habla del futuro de Venezuela y explica qué se necesita para realizar elecciones

Además de su llamado al levantamiento de las sanciones, la mandataria interina hizo un llamado a la “convivencia democrática” y a la unidad, al señalar que Venezuela enfrenta un momento para “sanar” y avanzar hacia una reconciliación interna. Rodríguez instó a los presentes a consolidar lo que llamó “encuentro y convivencia democrática”, y a participar activamente en el proceso de consulta popular que, según autoridades nacionales, busca aprobar proyectos de desarrollo comunitario y otras iniciativas locales.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

La presidenta encargada de Venezuela expresó al emir de Catar su “profunda preocupación” por la guerra en Medio Oriente en una conversación telefónica este lunes, en la que abogó por una negociación de paz. “Transmití mis condolencias y profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas civiles en toda la región a causa del conflicto en marcha”, escribió Rodríguez en Telegram.

Tras Maduro y Jamenei, Donald Trump ya tendría un próximo objetivo en América Latina

La mandataria expresó al emir Tamim bin Hamad al Thani su “solidaridad ante la grave situación de inestabilidad y violencia” y expresó sus “deseos de que las negociaciones se reactiven de manera inmediata y urgente”. “Solo el diálogo y la diplomacia pueden abrir el camino hacia la paz”.