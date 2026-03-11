Un documento consignado ante la U.S. District Court for the Southern District of New York indica que el gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente al gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez como la autoridad del Estado venezolano.

La notificación, suscrita por el funcionario del Departamento de Estado Michael G. Kozak y dirigida al fiscal federal Jay Clayton, fue presentada el 10 de marzo de 2026 ante el tribunal en el contexto de diversos procesos judiciales vinculados con Venezuela, incluidos varios casos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro.

El texto indica que EE. UU. reconoce a Delcy Rodríguez como “única jefa de Estado capaz de actuar en nombre de Venezuela”.

Importante: Departamento de Justicia de EEUU se pronuncia y señala que la defensa de Venezuela en los juicios en tribunales norteamericanos estará a cargo de @delcyrodriguezv y el equipo legal que ella decida.



Esta decisión refleja que el reconocimiento de Washington a… pic.twitter.com/w5QxlmVFuH — Alejandro Hernández (@ahernandezof) March 11, 2026

Si Estados Unidos reconoce a otra persona como jefe de Estado, Maduro perdería legitimidad jurídica ante tribunales estadounidenses y sus representantes no pueden hablar en nombre del Estado venezolano en esos casos.

En ese caso, Maduro ya no sería como jefe de Estado en ejercicio, por lo tanto no puede reclamar inmunidad soberana típica de un presidente en funciones.

Diosdado Cabello reveló que Nicolás Maduro dejó “instrucciones” a Delcy Rodríguez antes de ser capturado

En la misiva, el Departamento de Estado expone la postura oficial de Washington respecto al reconocimiento del poder político en Venezuela.

En el documento se indica que, desde 2019, Estados Unidos dejó de considerar a Nicolás Maduro como jefe de Estado, luego de las elecciones presidenciales de 2018, las cuales fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional.

Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero. Foto: Tomada de redes sociales.

La carta se presenta como parte de una “Statement of Interest” del gobierno de EE. UU. en varios litigios federales relacionados con Venezuela.

“Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense por sus crímenes”, subrayó Kozak en la carta.

Estados Unidos está negociando con Venezuela la extradición de Alex Saab, según el ‘New York Times’

El objetivo de Washington según Kosak es lograr “un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido”.

La noticia llega días después de que Estados Unidos y Venezuela informaran que restablecerían sus relaciones diplomáticas.

Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (der.), hablando junto al secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, durante la ceremonia de firma de un documento en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 5 de marzo de 2026. Foto: AFP

Delcy Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.

Estados Unidos tampoco reconoció la segunda reelección de Maduro en 2024, blanco de denuncias de fraude por parte de la oposición.

La cancillería venezolana indicó en un comunicado que apostaba por “una nueva etapa” en la relación bilateral “basada en el respeto mutuo”.

Con información de AFP*