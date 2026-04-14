“AtlasIntel fue el encuestador más preciso de las elecciones húngaras de 2026″: Andrei Román

El CEO de la firma encuestadora AtlasIntel, Andrei Román, destacó la precisión que tuvieron las encuestas realizadas por la empresa para las elecciones en Hungría.

“AtlasIntel fue el encuestador más preciso de las elecciones húngaras de 2026, con un error medio de solo 0,33 puntos, menos de la mitad del segundo encuestador mejor clasificado. AtlasIntel también fue el único encuestador en estimar todas las participaciones de voto de los partidos con errores de menos de 1 punto, un resultado excepcional”, dijo Román.

El CEO de la compañía compartió que AtlasIntel tuvo un margen de error del 0,33, mientras que otras marcas tuvieron valores de 0,70 puntos; 0,86; 1,03 y así varios más, incluso llegando hasta los 4,30 puntos.

AtlasIntel fue la firma que realizó la más reciente encuesta para SEMANA para las elecciones presidenciales, en la que el resultado fue Iván Cepeda con el 37,8 %, seguido por Abelardo de la Espriella con el 27,2 % y Paloma Valencia con el 22,9 %. La encuesta fue realizada entre el 6 y el 9 de abril con la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR).