Gobierno Petro confirma el nuevo trámite obligatorio que Colpensiones exige a estos beneficiarios

Teniendo como base las normas y leyes sobre pensión con las que cuenta el país, Colpensiones anunció que, desde este año, será obligatorio agendar una cita previa para acceder a los servicios presenciales en cualquiera de sus oficinas físicas a nivel nacional.

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La medida aplicará en todos los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) y busca mejorar la atención al ciudadano, reducir los tiempos de espera y evitar congestiones en las sedes. Además, las mismas cuentan con el visto bueno del Gobierno nacional y las entidades rectoras del sistema pensional.

Colpensiones señaló cómo pedir la cita para sus diversos servicios. Foto: Colprensa

Con esta nueva regla, los usuarios ya no podrán ir directamente a las oficinas sin tener un turno asignado primero. La entidad dijo que el sistema de citas ayudará a organizar mejor el flujo de personas y a asegurar una atención más rápida para quienes necesiten hacer trámites del sistema pensional colombiano.

Entre los servicios que requerirán cita previa se encuentran las solicitudes de pensión, afiliaciones, actualización de datos, consultas de historia laboral, traslados entre regímenes, radicación de documentos y orientación sobre los diferentes programas administrados por Colpensiones. La entidad aclaró que la medida aplica para todos los usuarios que necesiten atención presencial.

Para solicitar la cita, los ciudadanos podrán hacerlo a través de la página web oficial de Colpensiones o mediante la línea telefónica nacional habilitada por la entidad.

El proceso será completamente gratuito y personal, por lo que Colpensiones hizo un llamado a los afiliados para evitar intermediarios o terceros que ofrezcan gestionar turnos a cambio de dinero.

Colpensiones entregó nuevas recomendaciones para sus usuarios. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de: (Colpensiones)

Además, la entidad recomendó a los usuarios verificar previamente los requisitos y documentos necesarios para cada trámite antes de asistir a la cita. También pidió llegar con tiempo de anticipación a la hora asignada, ya que la inasistencia o el retraso podrían generar la cancelación automática del turno y obligar al ciudadano a programar una nueva fecha.

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Colpensiones señaló que esta decisión hace parte de su estrategia de modernización y transformación digital, con la que busca optimizar la atención al público y fortalecer los canales virtuales de servicio.

Según la entidad, el nuevo modelo permitirá mejorar la experiencia de los afiliados y facilitar la atención en medio del aumento de solicitudes relacionadas con la reforma pensional y otros cambios en el sistema de seguridad social.