Colpensiones confirma anhelado alivio para miles de pensionados en Colombia

Colpensiones, uno de los fondos de pensiones del país, dispone de diversos procedimientos que permiten a sus afiliados consultar el valor que recibirán como mesada pensional y los descuentos de salud, con el objetivo de efectuar las correcciones necesarias en caso de detectar inconsistencias en los registros.

Miles de usuarios recibirán sus mesadas con el aumento señalado. Foto: ADOBE STOCK

Con el aumento del salario mínimo efectuado por el Gobierno Nacional y la problemática en torno al mismo, los pensionados del país verán reflejado el incremento en las consignaciones bajo el mismo porcentaje anunciado por las autoridades.

Fallo de la Corte obliga a Colpensiones a flexibilizar acceso a pensiones

“Las pensiones que en 2025 correspondían a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo. En consecuencia, estas mesadas quedan ajustadas al valor vigente para 2026, es decir, $1.750.905, garantizando que ninguna pensión esté por debajo de este monto”, señaló la entidad.

Colpensiones confirma anhelado alivio

Por otra parte, Colpensiones indicó que el 60,8 % de las prestaciones se ajustan con base en el salario mínimo, mientras que el 39,2 % restante se incrementa conforme al IPC. Este reajuste aplica a todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia.

Asimismo, la entidad precisó los descuentos en términos de salud, confirmando que las personas podrán recibir sus pagos bajo el mismo modelo que se ha desarrollado en los últimos años.

La entidad cuenta con miles de usuarios. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Los descuentos por aportes a salud se mantienen diferenciados según el valor de la mesada: 4 % para quienes reciben un salario mínimo; 10 % para quienes devengan más de uno y hasta tres salarios mínimos; y un 12 % para mesadas superiores a tres salarios mínimos”, señaló Colpensiones.

Además, el fondo de pensiones explicó qué pasará y cómo se aplicarán las mesadas 13 y 14, las cuales solo benefician a ciertos pensionados. Las personas que cuentan con estas son informadas a principio de año por medio de los canales de contacto.

Denuncian presuntas irregularidades en convocatoria para 800 nuevas plazas en Colpensiones

“Las mesadas adicionales, conocidas como mesada 13 y mesada 14, también se reajustan con el incremento correspondiente del año, según las mismas reglas aplicables a la mesada ordinaria. Es importante recordar que la mesada 14 solo aplica en algunos casos de pensionados”, destacó el fondo de pensiones.

Cabe destacar que los pensionados tienen la posibilidad de consultar el aumento reflejado en su comprobante de pago desde enero de 2026, así como revisarlo en los certificados publicados en el portal web de Colpensiones y en los Puntos de Atención al Ciudadano.