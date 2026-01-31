Denuncian presuntas irregularidades en convocatoria para 800 nuevas plazas en Colpensiones

La polémica por la creación de nuevos puestos de trabajo en el Gobierno nacional, que se da en plena época electoral y mientras el Estado pasa por una crisis fiscal, tiene un nuevo capítulo.

Colpensiones está creando 800 nuevos cargos, para los que el personal está siendo seleccionado a través de una empresa que terceriza sus servicios, sobre la que ya se han presentado 70 quejas de posibles irregularidades en el manejo de las convocatorias.

Sigue escándalo por contrataciones del Gobierno Petro: Colpensiones creó 800 cargos tercerizados a través de una empresa privada

La administradora de pensiones suscribió un contrato por un total de 1.624 millones de pesos con la sociedad Falcon VI S. A. S. en agosto de 2024, para entregarle la misión de realizar los procesos de selección externa y de promoción interna en los que se proveen los cargos vacantes de la entidad.

Jaime Dussan, presidente de Colpensiones. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El acuerdo se suscribió cuando Falcon VI S. A. S. apenas tenía diez meses de creación, pero la carente experiencia no fue impedimento para que con el tiempo se firmaran seis otrosíes a ese contrato. Esa polémica fue denunciada por Sintracolpen y la congresista Jennifer Pedraza, y ahora SEMANA pudo acceder a los testimonios de postulantes que afirman que las convocatorias fueron manejadas a dedo.

La compañía notificó a algunos aspirantes sobre su salida de la convocatoria por supuestos problemas en los tiempos de presentación de la prueba psicotécnica y otros relatan que no les dieron la palabra durante las entrevistas grupales, entre otros testimonios.

El sindicato de trabajadores de Colpensiones asegura que los nuevos cargos que se crearon para la entidad se están entregando a dedo. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

“Me llegó el correo de pruebas psicotécnicas a los 15 minutos de salir de la prueba de conocimientos, llegué a mi casa y esa misma noche las pruebas psicotécnicas”, relató una funcionaria que fue descartada para uno de los procesos de selección argumentando que, supuestamente, no presentó los exámenes a tiempo.

Llama la atención que en la tabla en la que se documentaron las calificaciones de los aspirantes, a la que pudo acceder SEMANA (ver imagen), casi todos aparecen con una calificación de 3 puntos, salvo unos cuantos con puntajes cercanos a los 90, quienes sí fueron seleccionados.

Álvaro Uribe habló de los nuevos cargos que creó el Gobierno Petro a pocos meses de las elecciones: “Es para ayudar a Iván Cepeda”

Otra fuente contó que, en uno de los procesos de selección, que se desarrolló en septiembre, la prueba de ingreso ni siquiera le llegó a su correo electrónico. Esa misma funcionaria afirma que el día que finalizaba la convocatoria, el formulario estuvo abierto después del término que se había previsto.

Hay escándalo por las contrataciones en Colpensiones. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

El director de Sintracolpen, Hugo Pulido, advirtió que “Colpensiones es una entidad muy técnica. Eso requiere que llegue el personal mejor calificado y que quienes sean contratados no tengan deudas políticas”.

Gustavo Petro justifica masiva firma de contratos en el Gobierno

El tema no es menor: quienes entren a la compañía tendrán que encargarse de la aplicación de la reforma pensional y tendrán a su cargo la administración de los ahorros de todos los cotizantes del país.

Tales son las denuncias que hay quienes afirman que no pudieron hablar en la entrevista. “En la prueba grupal se indicó que cada participante tendría tres minutos de intervención, pero me correspondió menos de un minuto.

Contratos en Colpensiones. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

La entrevistadora manifestó abiertamente que ‘no había podido poner atención’ a las intervenciones de los dos últimos participantes (entre los que me encontraba) y, aunque dijo que debía formular preguntas adicionales, las dirigió únicamente a algunos participantes, omitiendo a quienes no fuimos escuchados”, contó otro de los afectados.

Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Colpensiones se está haciendo más grande en plena época electoral. “Como lo están haciendo otras entidades del Gobierno de cara a las elecciones, decide oficializar la planta temporal creando 800 cargos, lo cual resulta muy irregular: el presidente Petro tuvo más de tres años para oficializar las plantas definitivas, pero decide hacerlo en este momento. Esto huele a mermelada y traición a las causas de las y los trabajadores”, cuestionó la representante Pedraza. La entidad, por lo pronto, no se ha pronunciado sobre esas denuncias.