Álvaro Uribe habló de los nuevos cargos que creó el Gobierno Petro a pocos meses de las elecciones: “Es para ayudar a Iván Cepeda”

En el Ministerio de Trabajo y Colpensiones creció la planta de personal en casi 2.000 personas.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 5:08 p. m.
Álvaro Uribe e Iván Cepeda.
Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Foto: Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no se silenció frente a la creación de nuevos cargos burocráticos en el gobierno del presidente Gustavo Petro, a pocos días de iniciar la Ley de Garantías que congela la nómina en las entidades del Estado.

Uribe reaccionó al Decreto 76 de 2026, en el que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, autorizó a Colpensiones a ampliar su planta de personas en 800 trabajadores oficiales que, según el documento, ayudarían a impulsar la reforma pensional que fue aprobada en el Congreso y que hoy está siendo sometida a estudio jurídico en la Corte Constitucional.

“Más burocracia de Gustavo Petro, todo para ayudar a Iván Cepeda para que gane su imperio de violencia”, escribió Uribe en su cuenta oficial de X.

Álvaro Uribe e Iván Cepeda
Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Foto: Colprensa

Esta no es la primera vez que Uribe se refiere a las movidas del presidente para lograr que su candidato, quien hoy puntea en las encuestas, le dé continuidad a su Gobierno después del 7 de agosto de 2026.

El pasado 14 de enero, el exmandatario dijo que “el desespero por elegir a Iván Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles ha llevado al Gobierno a endeudarse otros 11 mil millones de dólares, con 6 mil millones con tasa de interés de ‘gota a gota’, 13,5 %”.

“Estos dólares, más el derroche burocrático al debe, más el dinero de las remesas que vienen del extranjero, más el 80 % de la producción mundial de coca, han bajado el dólar a niveles que afectan seriamente a sectores exportadores intensivos en mano de obra. El floricultor y el call center no pueden subir el precio porque están limitados por la competencia internacional. A lo anterior deben sumarse los impuestos. Se ha creado una situación económica de pánico que paraliza cualquier nueva inversión”, agregó.

Álvaro Uribe, Iván Cepeda y Gustavo Petro
Álvaro Uribe, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Uribe tiene claro que Petro está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que la izquierda y sectores progresistas ganen las elecciones presidenciales. Por eso, ha enfatizado su discurso en hablar sobre el “derroche” del Estado a puertas de la jornada electoral.

Recientemente, la oposición manifestó su rechazo al crecimiento de la planta de personal en el Ministerio del Trabajo. Aunque el ministro Antonio Sanguino dijo que los más de 1.000 nuevos empleados ayudarían a implementar la reforma laboral aprobada por el Congreso, sectores de derecha no descartan que se trate de una jugada política para ganar votos en las elecciones.

Volviendo a Uribe, también reveló a inicios de enero de este año que el ELN, uno de los grupos armados que el Gobierno Petro sentó en la mesa de diálogo, impulsa la campaña presidencial de Cepeda en algunas regiones del país.

“El ELN obliga a votar por él”, expresó el líder del Centro Democrático.

“Hace cuatro años el candidato lo impuso el pacto de la Picota. ¿Va a imponer ahora el bandolerismo a Iván Cepeda?", preguntó el expresidente en un video que divulgó a través de sus redes sociales.

Iván Cepeda está habilitado si participa directamente en la primera vuelta presidencial. Si se inscribe en la consulta del Pacto Amplio, tendría que defenderse jurídicamente.
Iván Cepeda quiere ser el próximo inquilino de la Casa de Nariño. Foto: COLPRENSA

Cepeda, a juicio de Uribe, “no puede desvirtuar ante la opinión pública, ni en juicio que no ha tenido relación con las Farc. El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo”.

Además, el expresidente manifestó que si se hubiera judicializado la fuga de Jesús Santrich y de Iván Márquez, “él tendría que responder ante un juzgado. Y no veo que pudiera salir avante”.

