“El ELN obliga a votar por Iván Cepeda”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe publicó un trino en el cual asegura que un grupo de ciudadanos de Arauca lo buscaron para narrarle cómo el ELN está presionando en esa región para apoyar a Iván Cepeda.

En el video, el exmandatario aseguró que quienes le dieron esa información son colombianos que trabajan honestamente y viven extorsionados y amenazados por ese grupo guerrillero.

“Hace cuatro años el candidato lo impuso el pacto de la Picota. ¿Va a imponer ahora el bandolerismo a Iván Cepeda", se preguntó Uribe.

En una entrevista con SEMANA, a comienzos de año, Uribe habló extensamente de los peligros que para él representa el ascenso de Cepeda al poder.

Según Uribe, Cepeda no puede desvirtuar ante la opinión pública, ni en juicio que no ha tenido relación con las Farc.Esto, teniendo en cuenta lo que se encontró en los computadores no alterados de Raúl Reyes. “El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo”. Además, si se hubiera judicializado la fuga de Santrich y de Iván Márquez, “él tendría que responder ante un juzgado. Y no veo que pudiera salir avante”.

“Él es el candidato para avanzar en la destrucción democrática de Colombia”, aseguró.

En un reciente trino, además, dijo: “Iván Cepeda aparecía como el edecán que los llevaba de brazos para que regresaran al delito, a la clandestinidad, al crimen porque estaban llamados por Estados Unidos y la justicia colombiana porque habían reincidido en el narcotráfico”.