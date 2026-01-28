Gustavo Petro justifica masiva firma de contratos en el Gobierno

El presidente Gustavo Petro respondió por la feria de contratos que tiene lugar en el Ejecutivo, denunciada por varios sectores de la política.

La alerta es que, en tres semanas, se firmaron contratos cuantificados en 609.000 millones de pesos; al parecer, se habrían creado “cargos de corbata”, entre otros.

El jefe de Estado le salió al paso a los cuestionamientos y defendió el actuar de las dependencias del Gobierno nacional a través de su cuenta de X.

“No son nuevos contratos, (...), es la prórroga de los anteriores contratos que terminan en su mayoría el 31 de diciembre y deben ser renovados en enero”, dijo Petro.

El Ejecutivo está en una carrera contrarreloj por la Ley de Garantías que comienza esta semana, y que vence cuando se materialicen las elecciones programadas para este año.

Él también se refirió a la situación de Colpensiones, donde se advierten de presuntas irregulares en la contratación de 800 personas por una cuestionada empresa.

Presidente Gustavo Petro. Foto: COLPRENSA

“Lo mismo pasa en Colpensiones, no son nuevos contratos, sino que lo anteriores contratistas, siguiendo las sentencias de la Corte, que así lo ordena, pasan a la nómina laboral”, comentó Petro.

Son múltiples los reclamos y se han emitido desde diferentes frentes. Uno de ellos fue el presentado por el precandidato presidencial de la coalición de la Consulta por Colombia, Mauricio Cárdenas.

“Petro está comprando votos. Y lo está haciendo a través del empleo militante. Cuando fui ministro, en 2018, el ejecutivo firmó cerca de 46 mil contratos de prestación de servicios”, contó el exfuncionario.

De acuerdo con su versión, en 2025, esa cifra se multiplicó por cuatro y alarmó por el efecto que podrían tener estas contrataciones en plena época electoral.

“El Gobierno Petro firmó más de 191 mil contratos de prestación de servicios. Y ni por un momento se les ha pasado por la cabeza que recortar esos gastos es una salida sensata a la emergencia económica. ¿Por qué? Porque así están movilizando sus bases de cara a elecciones", concluyó Cárdenas.