Política

Gustavo Petro justifica masiva firma de contratos en el Gobierno

El mandatario se refirió a las alertas por supuesta ‘contratitis’ en el Ejecutivo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 11:26 a. m.
Presidente Gustavo Petro atajó las críticas.
Presidente Gustavo Petro atajó las críticas. Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro respondió por la feria de contratos que tiene lugar en el Ejecutivo, denunciada por varios sectores de la política.

La alerta es que, en tres semanas, se firmaron contratos cuantificados en 609.000 millones de pesos; al parecer, se habrían creado “cargos de corbata”, entre otros.

El jefe de Estado le salió al paso a los cuestionamientos y defendió el actuar de las dependencias del Gobierno nacional a través de su cuenta de X.

Gustavo Petro, sorpresivamente, habló de su intimidad en medio de un discurso público: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”

No son nuevos contratos, (...), es la prórroga de los anteriores contratos que terminan en su mayoría el 31 de diciembre y deben ser renovados en enero”, dijo Petro.

Política

“Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”: Daniel Quintero habla de posible candidatura presidencial de su esposa

Política

Hernán Cadavid le pidió al CNE revocar la inscripción a la consulta del Frente Amplio de Iván Cepeda

Política

Habla Lester Toledo, el asesor que generó ‘terremoto’ en el Centro Democrático: “María Fernanda Cabal, la política más repudiada de Colombia”

Política

Nueva disputa entre el gobierno Petro y Enrique Vargas Lleras: “Concéntrese en gobernar”

Política

¿Subterráneos en la vía a Villavicencio? La nueva teoría de Gustavo Petro

Política

Álvaro Uribe fue advertido sobre un plan para encarcelarlo: “Lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda”

Política

Las horas de infarto en la campaña de Iván Cepeda: en menos de una semana, el CNE definirá si está o no inhabilitado; este miércoles será definitivo

Mundo

Tarek William Saab fue preguntado sobre pedido de Gustavo Petro para juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela: esto dijo

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

Confidenciales

“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump”: Andrés Pastrana

El Ejecutivo está en una carrera contrarreloj por la Ley de Garantías que comienza esta semana, y que vence cuando se materialicen las elecciones programadas para este año.

Él también se refirió a la situación de Colpensiones, donde se advierten de presuntas irregulares en la contratación de 800 personas por una cuestionada empresa.

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán
Presidente Gustavo Petro. Foto: COLPRENSA

“Lo mismo pasa en Colpensiones, no son nuevos contratos, sino que lo anteriores contratistas, siguiendo las sentencias de la Corte, que así lo ordena, pasan a la nómina laboral”, comentó Petro.

Son múltiples los reclamos y se han emitido desde diferentes frentes. Uno de ellos fue el presentado por el precandidato presidencial de la coalición de la Consulta por Colombia, Mauricio Cárdenas.

“Petro está comprando votos. Y lo está haciendo a través del empleo militante. Cuando fui ministro, en 2018, el ejecutivo firmó cerca de 46 mil contratos de prestación de servicios”, contó el exfuncionario.

Estalla nuevo escándalo en el Gobierno Petro: investigación revela aumento de contratación por servicios y creación de más de 7.000 cargos

De acuerdo con su versión, en 2025, esa cifra se multiplicó por cuatro y alarmó por el efecto que podrían tener estas contrataciones en plena época electoral.

“El Gobierno Petro firmó más de 191 mil contratos de prestación de servicios. Y ni por un momento se les ha pasado por la cabeza que recortar esos gastos es una salida sensata a la emergencia económica. ¿Por qué? Porque así están movilizando sus bases de cara a elecciones", concluyó Cárdenas.

Más de Política

Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio.

“Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”: Daniel Quintero habla de posible candidatura presidencial de su esposa

Hernán Cadavid e Iván Cepeda.

Hernán Cadavid le pidió al CNE revocar la inscripción a la consulta del Frente Amplio de Iván Cepeda

Lester Toledo, María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie.

Habla Lester Toledo, el asesor que generó ‘terremoto’ en el Centro Democrático: “María Fernanda Cabal, la política más repudiada de Colombia”

El presidente Gustavo Petro arremetió contra Enrique Vargas Lleras.

Nueva disputa entre el gobierno Petro y Enrique Vargas Lleras: “Concéntrese en gobernar”

Presidente Gustavo Petro.

¿Subterráneos en la vía a Villavicencio? La nueva teoría de Gustavo Petro

Álvaro Uribe, Iván Cepeda y Gustavo Petro

Álvaro Uribe fue advertido sobre un plan para encarcelarlo: “Lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro justifica masiva firma de contratos en el Gobierno

Iván Cepeda CNE (Consejo Nacional Electoral)

Las horas de infarto en la campaña de Iván Cepeda: en menos de una semana, el CNE definirá si está o no inhabilitado; este miércoles será definitivo

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.

Iván Cepeda asegura que presentará tutela si el CNE niega su inscripción en el Frente por la Vida: “Interpretaciones tramposas”

El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro, sorpresivamente, habló de su intimidad en medio de un discurso público: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”

Noticias Destacadas