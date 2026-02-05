Pensiones

Fallo de la Corte obliga a Colpensiones a flexibilizar acceso a pensiones

La sentencia sienta un precedente sobre cómo deben evaluarse las pruebas en trámites pensionales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
5 de febrero de 2026, 7:07 p. m.
El fallo protege a personas con discapacidad frente a requisitos aplicados de forma rígida.
El fallo protege a personas con discapacidad frente a requisitos aplicados de forma rígida. Foto: Getty Images

La Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión que modifica de forma significativa el proceso de reconocimiento de pensiones en casos particulares.

A través de la Sentencia T-295 de 2024, la Sala Tercera de Revisión determinó que un requisito aplicado por Colpensiones para conceder beneficios de sobrevivencia no puede ser considerado de forma aislada ni excluyente, especialmente cuando existen otros elementos probatorios que acreditan la dependencia económica del beneficiario frente al causante.

Este fallo se conoció tras el estudio de una tutela interpuesta por la madre de un hombre de 36 años con diagnóstico de esquizofrenia, quien solicitaba que Colpensiones le reconociera la pensión de sobrevivencia que recibía de su padre fallecido.

Cambios en Colpensiones para 2026: ¿quiénes ganan más y por qué?

En el caso, la entidad estatal rechazó la petición al argumentar que no se había acreditado que el hijo dependiera económicamente del causante, pues no convivían bajo el mismo techo ni cumplía con el requisito de convivencia estipulado en sus procedimientos, además de que había sido exonerado de la cuota alimentaria antes de su fallecimiento.

Pensiones y cesantías

¿Cómo calcular monto de su mesada en Colpensiones si cuenta con 1.300 semanas?

Pensiones y cesantías

El cálculo matemático para saber exactamente cuánto dinero le deben pagar de cesantías; dato clave

Pensiones y cesantías

Estas son las personas que podrán recuperar semanas cotizadas perdidas en Colpensiones en 2026; deben cumplir este requisito

Pensiones y cesantías

¿Qué alternativas ofrece Colpensiones a quienes no logran pensionarse en Colombia?

Pensiones y cesantías

Mujeres en Colombia podrán pensionarse desde 2026 con una mesada más alta: este es el beneficio que tendrán desde el 1 de enero

Pensiones y cesantías

Colpensiones explica cómo calcular el valor que le llegará de pensión en el 2026

Pensiones y cesantías

¿Cuánto paga Colpensiones por la pensión al completar las 1.300 semanas cotizadas?

Macroeconomía

Cambios en Colpensiones para 2026: ¿quiénes ganan más y por qué?

Política

Denuncian presuntas irregularidades en convocatoria para 800 nuevas plazas en Colpensiones

Nación

Reforma pensional: recusan a Vladimir Fernández, el magistrado que fue el jefe jurídico de Gustavo Petro en Palacio de Nariño

Corte señala que la convivencia no puede ser única prueba

La Corte señaló que, aunque la convivencia puede ser un indicio para medir dependencia económica, esta no puede evaluarse de forma aislada, sin analizar otras pruebas que puedan demostrar la relación de dependencia entre beneficiario y pensionado.

Según el alto tribunal, “el hecho de que el padre del accionante, en vida, haya sido exonerado del pago de la cuota alimentaria que pesaba sobre su mesada pensional, no significa que dejara de apoyar económicamente a su hijo”.

En este caso, el tribunal constató que el diagnóstico de pérdida de capacidad laboral del 65 % había sido establecido desde 2014, fecha muy anterior al fallecimiento del padre, que ocurrió en 2017.

Impulso a la protección de personas vulnerables

Además de eliminar el requisito estricto de convivencia para este caso, la Corte ordenó a Colpensiones reconocer, liquidar y pagar el 50 % de la pensión de sobrevivencia al hombre, de acuerdo con la normativa aplicable a beneficiarios en condición de discapacidad y sin autosuficiencia económica.

Bono de dos millones de pesos en Colpensiones: el requisito clave para recibir este nuevo incentivo al ahorro

La decisión también subraya que las personas con enfermedades mentales o discapacidades severas pueden presentar manifestaciones intermitentes de sus condiciones, que no siempre se reflejan en convivencia o situaciones evidentes para terceros, por lo que deben tomarse en cuenta todos los elementos probatorios aportados.

detenido un hombre tras causar daños en la casa de JD Vance
La decisión obliga a evaluar de manera integral la dependencia económica del beneficiario. Foto: Getty Images

¿Qué significa para otros colombianos?

Aunque esta sentencia fue motivada por un caso particular, su alcance puede tener efectos amplios. Al eliminar una barrera que había limitado el acceso a beneficios pensionales en casos de sobrevivencia, la Corte Constitucional parece establecer un precedente más inclusivo para valorar el conjunto de pruebas en trámites pensionales, sobre todo cuando se trata de personas con alta vulnerabilidad económica o condiciones de salud.

Denuncian presuntas irregularidades en convocatoria para 800 nuevas plazas en Colpensiones

En la práctica, esta decisión puede significar que otros beneficiarios que enfrentaban negativas basadas únicamente en requisitos formales puedan volver a presentar sus solicitudes con un enfoque más amplio de prueba y con mayor protección de sus derechos fundamentales.

Más de Pensiones y cesantías

Esta es la decisión de la SIC frente al incremento del mínimo

Fallo de la Corte obliga a Colpensiones a flexibilizar acceso a pensiones

Este año, unos 120.000 colombianos, en su mayoría de altos ingresos y que están a más de diez años de la jubilación, se han pasado a Colpensiones, agravando el pasivo pensional de la entidad.

¿Cómo calcular monto de su mesada en Colpensiones si cuenta con 1.300 semanas?

Maneje sus finanzas con propósito, para cumplir las metas en el 2026.

El cálculo matemático para saber exactamente cuánto dinero le deben pagar de cesantías; dato clave

Los usuarios del sistema pensional deben conocer el número de semanas cotizadas.

Estas son las personas que podrán recuperar semanas cotizadas perdidas en Colpensiones en 2026; deben cumplir este requisito

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.

¿Qué alternativas ofrece Colpensiones a quienes no logran pensionarse en Colombia?

A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse.

Mujeres en Colombia podrán pensionarse desde 2026 con una mesada más alta: este es el beneficio que tendrán desde el 1 de enero

Inflación

Colpensiones explica cómo calcular el valor que le llegará de pensión en el 2026

Colpensiones

¿Cuánto paga Colpensiones por la pensión al completar las 1.300 semanas cotizadas?

Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.

Colombianos que no lograron completar las semanas exigidas para pensionarse podrán acceder a nueva alternativa

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Prepensionada de 59 años, a la que no le renovaron el contrato, ganó importante batalla legal

Noticias Destacadas