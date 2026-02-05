La senadora Paloma Valencia celebró la decisión de la Corte Constitucional de tumbar las facultades especiales que el gobierno de Gustavo Petro le había dado al Ministerio de Agricultura para remover administradores de tierras.

“¡Logramos otra victoria contra los abusos del Gobierno Petro! Gracias a mi demanda, la Corte tumbó las facultades que quería usar MinAgricultura para perseguir a los gremios del agro”, celebró la candidata a la Presidencia.

El alto tribunal informó que mantendrá la norma vigente en la Ley 2219 de 2022 en la que se estableció el procedimiento para imponer sanciones a los tenedores de tierra, al considerar que la resolución publicada por la cartera de Agricultura en 2025 sobre este asunto desconoció el derecho al debido proceso y a los límites de la facultad reglamentaria que tiene el presidente de la República.

Candidatos de La Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Petro a Trump: “Al señor lo metieron por la puerta de atrás”

“El Gobierno quería remover a los administradores y representantes legales, suspender las personerías jurídicas, imponer multas diarias y exigir la entrega de toda la información financiera. Era un ataque a la independencia del sector agropecuario”, consideró Valencia.

La norma que estudió la Corte Constitucional es la Resolución 52 de 2025 que se expidió con base en una ley que se había proclamado en 2022, en el que Gobierno se atribuía facultades para remover administradores de los gremios, precedente jurídico que también les permitiría suspender personerías jurídicas por seis meses.

‘Ad portas’ de elecciones, Álvaro Uribe advierte sobre compulsa de copias de la justicia en su contra. La califica de “abusiva” e “infame”

La normativa también daba facultades de pedir documentos financieros, realizar interrogatorios y audiencias, además de imponer multas diarias a los gremios a los representantes legales.

“Esto era un claro abuso por parte de MinAgricultura. Solo el Congreso puede reglamentar las facultades de inspección, vigilancia y control, así como definir las sanciones que se pueden imponer a los gremios. Este gobierno le encanta asumir facultades del Congreso. Lo hizo en salud, impuestos y también para apretar a los gremios del agro”, consideró Valencia.

Con la decisión de la Corte Constitucional, el Ministerio de Agricultura solo podrá reglamentar procedimiento ajustándose al Código de Procedimiento Administrativo. Además, no podrá imponer sanciones a los gremios del agro sin que haya una ley tramitada por el Congreso.