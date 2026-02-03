El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló de la compulsa de copias en su contra que se da en medio del debate electoral por dos casos de asesinatos ocurridos en la década de los 90.

El proceso al que hace referencia el exmandatario corresponde a la compulsa de copias que efectuó un juez en medio del caso contra el exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, en octubre de 2025, pero que ahora avanza mientras Colombia está en medio de la campaña para las elecciones del 2026 en las que él es candidato al Senado.

“Es abusivo que me hayan compulsado copia por una reunión con un señor Villalba, reunión inexistente por el lugar que nunca he visitado, por haber llegado en carro que no podía por orden público, por compañías como el Director Nacional de la Policía, y otras personalidades, alguno fallecido. Esta compulsa política desconoce que hace muchos años la Fiscalía demeritó esa declaración”, declaró el mandatario.

Álvaro Uribe, ¿a indagatoria, tal como ocurrió en 2018, en medio del debate electoral? ¿Por qué lo acusaría la Fiscalía?

Uribe Vélez ha señalado al candidato, Iván Cepeda, y al actual jefe de Estado, Gustavo Petro, de querer llevarlo preso en medio del debate electoral, tomando como plataforma jurídica un testimonio que entregó el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, en medio del proceso contra el exsubdirector del DAS.

El expresidente relató que recibió al Jesús María Valle en su despacho en la Gobernación de Antioquia y que el último de esos encuentros se habría llevado a cabo en diciembre de 1996. Jesús María Valle también le acompañó una visita a las comunidades del municipio de Ituango, aunque el abogado y defensor de Derechos Humanos, asegura el exmandatario, habría rechazado una de las invitaciones que le hizo el asesor de paz de entonces del departamento, Jaime Jaramillo Panesso.

Petro compara caso CNE-Cepeda con el origen del M-19: “Si masacradores vuelven al poder, llenarán a Colombia de sangre”

“Es miserable deducir que por mi defensa del General Carlos Ospina, comandante de la Cuarta Brigada, yo instigaba contra el doctor Valle. He sido polémico pero jamás instigador de criminales. Al doctor Valle Jaramillo lo asesinaron cuando yo estaba en la Universidad de Oxford, no faltó la infamia en mi contra que respondí con toda franqueza", alegó el exmandatario.

Uribe Vélez afirma que durante los eventos que ha desarrollado en Bogotá sus seguidores le han advertido que hay quienes quieren “meterlo preso”. El caso en cuestión por el que ahora es señalado el expresidente lleva varias décadas en la justicia, no obstante, el líder del Centro Democrático asegura que “no hay un solo opositor, en mi larga vida de controversia, que pueda decir, más allá de la calumnia, que yo lo haya amenazado”.