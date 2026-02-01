Petro compara caso CNE-Cepeda con lo que originó el surgimiento del M-19: “si masacradores vuelven al poder llenarán a Colombia de sangre”

Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina si está habilitado, o no, para participar en la consulta del Frente por la Vida.

Mientras el CNE se pronuncia al respecto, el presidente Gustavo Petro decidió sentar su posición este domingo 1 de febrero a través de su cuenta en la red social X.

El jefe de Estado, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, se fue de frente contra el CNE. Sin pruebas, dijo que dicho ente de control no es independiente sino que, por el contrario, es un “instrumento de la oposición”.

Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

Posteriormente, en su mensaje en X, el presidente Petro entró a comparar el caso del CNE-Cepeda con lo que originó el surgimiento del M-19, grupo del cual él hizo parte y que entregó las armas en marzo de 1990.

“Vamos a la decisión más profunda contra la participación libre en la política de Colombia y proviene de un ente electoral que no es árbitro independiente sino instrumento de la oposición a mi gobierno. Es la más grave desde el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y desde la utilización del narco paramilitarismo y sus armas y dineros para hacer elegir presidentes de la actual oposición”, dijo puntualmente el presidente Petro.

Más adelante, el mandatario de Colombia llamó al pueblo a unirse, en respuesta a lo que considera es una injusticia.

Iván Cepeda asegura que presentará tutela si el CNE niega su inscripción en el Frente por la Vida. Foto: AFP

“La respuesta no es más que la unidad del pueblo más férrea, si los masacradores vuelven al poder llenarán a Colombia de sangre, si Colombia no sigue el progreso y la paz justa, no saldremos jamás de la violencia y la injusticia. Por tanto ante el golpe, la respuesta no es la manzanilla, es la unidad social y política del pueblo”, agregó.

Al final de su escrito en X, el presidente Petro dijo que con una votación masiva se le podrá hacer frente a lo que llamó una “oposición irracional”.

“Los votos masivos y en paz, el Pacto por la Vida de toda la sociedad colombiana, incluida nuestra oposición irracional y las firmas ciudadanas para profundizar la Constitución de 1991, son el camino”, concluyó.

“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia”

Minutos antes del anterior mensaje en la red social X, el presidente ya había compartido otro escrito en el que también opinaba sobre el debate por la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

Ad portas de que el CNE tome una decisión, el presidente Petro aseguró que en Colombia “se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas”.

Gustavo Petro se mete de frente en el debate por la participación de Iván Cepeda en la consulta y advierte: “Se avecina un golpe”

“Si la consulta del año pasado se califica de interpartidiata, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones de manera libre y garantizada.Hasta el acuerdo de paz se centró en permitir la participación política. El consejo electoral en su mayoría no solo intentó inconstitucionalmente dar el golpe de estado contra el presidente, sino cerrar la puertas de la participación a la principal fuerza política de Colombia. A mí me corresponde garantizar las elecciones libres y en paz", continuó diciendo en el mensaje en X.