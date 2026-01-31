Política

CNE tiene en vilo a la izquierda: así avanza discusión sobre Iván Cepeda y la consulta presidencial

El Consejo Nacional Electoral determinará en las próximas horas si Cepeda podrá participar en la consulta presidencial de la izquierda.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 10:04 p. m.
Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: AFP

Hay máxima expectativa en Colombia por la decisión que tomará el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la eventual participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial de la izquierda el próximo 8 de marzo, denominada Frente por la Vida. El alto tribunal electoral establecerá si Cepeda podrá medirse a Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero.

El objetivo del Gobierno Petro y del Pacto Histórico es que la izquierda llegue unificada a la primera vuelta presidencial. Para ello, debería darse la consulta para frenar las fracturas del sector y sumar esfuerzos para el 31 de mayo. Sin embargo, ese objetivo prende de un hilo en el CNE y tiene en vilo a los líderes de las estructuras políticas afines al Ejecutivo.

Iván Cepeda asegura que presentará tutela si el CNE niega su inscripción en el Frente por la Vida: “Interpretaciones tramposas”

La Registraduría, Procuraduría y Contraloría pidieron a los magistrados que emitan un concepto sobre la vinculación de Cepeda en la consulta, dado que ya participó el 26 de octubre en una elección en el carrera por la Casa de Nariño: derrotó a Carolina Corcho, exministra de Salud, y a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que alcanzó a renunciar a esa aspiración, pero sus votos fueron contabilizados.

Los magistrados no solo estudian la solicitud de estos órganos, también una cascada de quejas que exigen la exclusión de Cepeda en el Frente por la Vida, liderado por Roy Barreras. Varios sectores políticos han levantado su voz de protesta y los argumentos son estudiados con lupa durante este fin de semana.

Registraduría Nacional del Estado Civil Bogota feb 4 del 2022 Foto : Guillermo Torres Reina / Semana
Registraduría Nacional del Estado Civil Foto: Guillermo Torres /Semana

El Consejo Nacional Electoral confirmó a SEMANA que tres magistrados, cercanos al petrismo, analizarán la situación: Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry. Aunque se decantaba una decisión para este 31 de enero, se indicó que la votación tendrá lugar el próximo lunes, 2 de febrero.

El CNE también estudia el caso de Daniel Quintero. El exmandatario, pese a que fue rechazado por la Registraduría en la consulta, insistió en un recurso y busca que su futuro electoral sea definido en las próximas horas. Su relato es que no viola ninguna normal al querer postularse, nuevamente, a una consulta presidencial.

Gustavo Petro se metió en la discusión del CNE sobre la supuesta inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta del Frente por la Vida

En dado caso de que se reitere la exclusión de Quintero, su lugar en el tarjetón lo tomará su esposa, Diana Osorio, con el aval del Partido Ecologista, y no del Partido del Trabajo de Colombia, como se había especulado, pues las directivas no le ofrecieron una candidatura.

