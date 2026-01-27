Iván Cepeda asegura que presentará tutela si el CNE niega su inscripción en el Frente por la Vida: “Interpretaciones tramposas”

Iván Cepeda atraviesa horas decisivas para el futuro inmediato de su aspiración presidencial. A pocas horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) empiece a definir su situación, el candidato enfrenta uno de los momentos más complejos de su campaña, marcado por la revisión sobre su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo.

La decisión determinará si su nombre continúa en carrera o si queda por fuera de la contienda interna de los sectores de izquierda y progresistas.

“La emergencia económica de Petro no se justifica”: SEMANA revela el demoledor informe que el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, envió a la Corte

Y es que, precisamente, este martes 27 de enero, Cepeda afirmó en uno de sus eventos de campaña que acudirá a la acción de tutela si el CNE decide negarle la inscripción. En su intervención, el precandidato sostuvo que existen, según su postura, intentos por sacarlo de la consulta mediante lo que calificó como “interpretaciones tramposas” de la norma electoral.

También advirtió que no solo se vería afectada su aspiración, sino también el derecho de los ciudadanos a participar en la votación de marzo.

Durante ese pronunciamiento, Cepeda aseguró: “Ahora buscan desesperadamente impedir mi participación en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo” y que, a su juicio, se pretende no solo negar su inscripción, sino impedir que los ciudadanos puedan votar ese día en la consulta.

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

En el mismo discurso, hizo un llamado a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender su candidatura y sus derechos políticos, y reiteró que, si se concreta su exclusión, acudirá a la acción de tutela para que, según dijo, le sean reconocidos esos derechos.

La controversia se desató luego de que Iván Cepeda formalizara su inscripción ante la Registraduría Nacional el martes 27 de enero, con el fin de participar en la consulta del Frente por la Vida, un mecanismo con el que sectores de izquierda y progresistas buscan llegar con una candidatura unificada a la primera vuelta presidencial.

En esa consulta también figuran otros precandidatos, como el exembajador Roy Barreras, el exgobernador Camilo Romero y Daniel Quintero, o eventualmente su esposa, Diana Osorio.

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Sin embargo, pocas horas después de esa inscripción, al menos cuatro demandas llegaron a la secretaría del Consejo Nacional Electoral solicitando la revocatoria de su inscripción como precandidato.

En las demandas se argumenta que Cepeda estaría inhabilitado por haber participado y ganado previamente la consulta del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025. Según esa postura, la Ley 1475 de 2011, en su artículo 7, prohíbe que una persona que haya participado como precandidato en una consulta interpartidista se inscriba nuevamente en otra consulta dentro del mismo proceso electoral.