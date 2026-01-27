Política

Iván Cepeda asegura que presentará tutela si el CNE niega su inscripción en el Frente por la Vida: “Interpretaciones tramposas”

La decisión determinará si su nombre continúa o si queda por fuera de la contienda interna.

Danna Valeria Figueroa Rueda

28 de enero de 2026, 2:56 a. m.
El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.
El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida. Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

Iván Cepeda atraviesa horas decisivas para el futuro inmediato de su aspiración presidencial. A pocas horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) empiece a definir su situación, el candidato enfrenta uno de los momentos más complejos de su campaña, marcado por la revisión sobre su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo.

La decisión determinará si su nombre continúa en carrera o si queda por fuera de la contienda interna de los sectores de izquierda y progresistas.

Y es que, precisamente, este martes 27 de enero, Cepeda afirmó en uno de sus eventos de campaña que acudirá a la acción de tutela si el CNE decide negarle la inscripción. En su intervención, el precandidato sostuvo que existen, según su postura, intentos por sacarlo de la consulta mediante lo que calificó como “interpretaciones tramposas” de la norma electoral.

También advirtió que no solo se vería afectada su aspiración, sino también el derecho de los ciudadanos a participar en la votación de marzo.

Noticias Destacadas