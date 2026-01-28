El representante a la Cámara Hernán Cadavid le envió una carta a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que les pide que se revoque la inscripción de Iván Cepeda a la consulta interpartidista del 8 de marzo.

La solicitud llega al tribunal electoral en una semana clave en la que se alista para decidir sobre la posible inhabilidad de Cepeda para participar en esa contienda, lo que llevaría a que el senador solo pueda competir de manera directa en la primera vuelta presidencial y no en la consulta del Frente por la Vida en la que se medirán los simpatizantes del presidente Gustavo Petro.

“La permanencia de la inscripción cuestionada podría configurar un desconocimiento del mandato legal expreso, al permitir la participación de un candidato que ya fue seleccionado mediante consulta popular y que, por tanto, se encuentra jurídicamente impedido para participar en una nueva consulta dentro del mismo proceso electoral“, escribió Cadavid.

Cadavid recordó que el Pacto Histórico realizó una consulta interpartidista el 26 de octubre de 2025 en la que también participaron Carolina Corcho y Daniel Quintero, mecanismo que llevó a la elección del senador como candidato a la Presidencia.

Recientemente, Cepeda confirmó su inscripción para la consulta del Frente Amplio, una decisión que a juicio de Cadavid desconoce la normativa actual. “Tal inscripción desconoce de manera directa y frontal el régimen jurídico de las consultas previsto en la Ley 1475 de 2011, particularmente en sus artículos 5, 6 y 7”, escribió el congresista.

La participación de Cepeda en la consulta de este 8 de marzo está en duda. Son tantos los interrogantes que han surgido sobre este proceso que el Pacto Histórico le envió una carta al CNE en la que le pide aclarar si el congresista puede estar en el tarjetón para ese mecanismo.

El movimiento afirma que la intención inequívoca de quienes estuvieron en el proceso de octubre de 2025 fue "participar en un mecanismo de consulta que permitiera seleccionar una precandidatura presidencial habilitada para intervenir en la consulta prevista para el 8 de marzo”.

Los magistrados del CNE ya fueron notificados sobre la radicación de demandas que buscan impedir la participación de Cepeda en la consulta del Frente Amplio. En ese contexto, el congresista del Centro Democrático le reclama al tribunal electoral adoptar medidas que se ajusten a la ley.