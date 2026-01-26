El Pacto Histórico le envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que dejó clara su preocupación sobre la participación del senador Iván Cepeda en las consultas del próximo 8 de marzo.

La misiva es la respuesta a una comunicación que dejó el registrador nacional, Hernán Penagos, en la que el encargado del ente rector de la convocatoria a los comicios dejó inquietudes sobre la participación de Cepeda en ese mecanismo, después de que él fuera elegido mediante la consulta interpartidista de octubre de 2025.

“Con el fin de delimitar y precisar el problema jurídico objeto de análisis, resulta necesario determinar si la persona que resultó ganadora de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025 por el Polo Democrático Alternativo, partido fusionado en el movimiento político Pacto Histórico, para la elección de su precandidatura presidencial, puede participar en la consulta del mes de marzo”, escribió el Pacto.

La carta fue firmada por los congresistas Gabriel Becerra, Carlos Alberto Benavides y María José Pizarro, además de Jaime Caicedo, también representante del movimiento político. En esta, le recordaron al CNE que la consulta de octubre de 2025 se desarrolló en el marco de una fusión de partidos que, al final del proceso, se desarrolló solo a título del Polo Democrático Alternativo, la colectividad que se encargó de postular a Cepeda y la exministra Carolina Corcho.

Incluso, apuntaron que todos los partidos que posteriormente se fusionaron en el Pacto Histórico dejaron comunicaciones individuales manifestando su interés de acudir al mecanismo de este 8 de marzo, que se llevará a cabo a la par de las elecciones legislativas.

“En esa medida, en todo momento, tanto la intención inequívoca de los partidos políticos que se estaban fusionando en el movimiento político Pacto Histórico como la de las personas postuladas por estos fue participar en un mecanismo de consulta que permitiera seleccionar una precandidatura presidencial habilitada para intervenir en la consulta prevista para el 8 de marzo”, afirmaron en la misiva enviada al CNE.

Además, puntualizaron que para septiembre de 2025 se radicó un acuerdo de voluntades en el que se dejaba claro que el interés de convocar a la consulta partidista de octubre era elegir una “precandidatura” que se presentaría a la consulta interpartidista para determinar al candidato de la coalición.

“La voluntad y el propósito expresados consistieron en la realización de una consulta partidista, a realizarse el 26 de octubre de 2025, con el objetivo de que su resultado habilitara la participación de la precandidatura seleccionada en la consulta de marzo de este año o, en su defecto, como candidato en la elección presidencial de 2026”, agregaron en la carta.

La hipótesis del Pacto Histórico es que la consulta de octubre de 2025 fue asumida únicamente por el Polo Democrático y en el marco de un proceso de fusión de diferentes partidos y movimientos políticos. No obstante, cada vez son más los conceptos jurídicos que indican que Cepeda no podría participar en la elección del candidato del Frente Amplio del 8 de marzo y que, por el contrario, tendría que presentarse de manera directa a la primera vuelta presidencial.