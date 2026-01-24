Política

Iván Cepeda pide no trasladar puestos de votación pese a crisis de orden público: “En municipios en los que el Pacto tiene mayor votación”

El candidato del Pacto Histórico también aseguró que se violan derechos políticos si no se le permite participar en la consulta de marzo.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 11:11 p. m.
Iván Cepeda desde Valledupar.
Iván Cepeda desde Valledupar. Foto: Iván Cepeda

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, habló desde la Plaza Primero de Mayo de Valledupar sobre las dificultades que podrían presentar las elecciones legislativas y presidenciales por la crisis de orden público en el país.

El senador opina que no se puede permitir el traslado de los puestos de votación en zona rural, dado que en estos se concentra la votación del Pacto Histórico.

“Igualmente, las invito y los invito a que no nos dejemos arrebatar los puestos electorales de las zonas rurales del país. Ya comenzamos a escuchar que el orden público hace difícil o imposible la realización de elecciones en municipios en los que el Pacto Histórico tiene mayor votación", dijo el candidato del petrismo.

De esa forma, Cepeda aseguró que no se debe permitir el traslado “ni el 8 de marzo ni el 31 de mayo, cuando es la primera vuelta presidencial”.

Cepeda también se refirió a las versiones que aseguran que no podría participar en una nueva consulta el 8 de marzo.

“Han comenzado una campaña para privarme del derecho a participar en la consulta del próximo 8 de marzo. Este sería un acto de violación de derechos políticos de millones de personas que participamos en la consulta del 26 de octubre pasado", agregó.

Registraduría, Contraloría y Procuraduría piden al CNE aclarar si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden participar en las consultas del 8 de marzo

También hizo un llamado a los comités electorales, a todo el Pacto Histórico y activistas para que estén “alerta” en caso de que se quieran violar sus derechos políticos.

“Que si se impide nuestra participación, nos movilicemos pacíficamente, pero de manera resuelta, porque no pueden impedirnos que se vote el día 8 de marzo”, sostuvo.

Al igual que el presidente Gustavo Petro en campaña, el candidato del Pacto Histórico está de gira por el país, llenando con tarimas las plazas públicas. En ellas se acompaña de congresistas, políticos locales y candidatos al Congreso de la República de la colectividad.

