Registraduría, Contraloría y Procuraduría piden al CNE aclarar si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden participar en las consultas del 8 de marzo

La duda se centra en la posibilidad de que estos aspirantes participen en las consultas del 8 de marzo, en las que se definirán candidatos a la Presidencia de la República.

Redacción Nación
24 de enero de 2026, 3:28 p. m.
La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General y la Registraduría Nacional enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que solicitan una aclaración jurídica sobre la participación de algunos candidatos en las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo.

“El próximo 8 de marzo, Colombia vivirá el proceso electoral para Congreso de la República 2026 y, a la par, esta honorable corporación estableció que, en dicha fecha, se llevarán a cabo las consultas populares para que las organizaciones políticas que definieron este mecanismo determinen la selección de sus candidatos a la Presidencia de la República, conforme a la Resolución 01542 del 1 de abril de 2025”, señala el documento.

El requerimiento está relacionado con los aspirantes que hicieron parte de la consulta del Pacto Histórico y que, según el escrito, podrían estar interesados en participar nuevamente en las consultas para la elección de candidatos presidenciales. Entre los nombres mencionados figuran el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Para las elecciones de 2026, la campaña inicia formalmente el 31 de enero de 2026.
Las entidades solicitan que el CNE determine si la normatividad electoral permite que quienes ya participaron en una consulta interna de una coalición puedan volver a presentarse en otro mecanismo de selección dentro del mismo proceso electoral.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) profirió el calendario electoral para este certamen y ha venido programando desde el pasado mes de diciembre mesas técnicas con todas las organizaciones políticas que manifestaron su intención de participación ante esta corporación; la más reciente realizada el pasado 14 de enero de 2026, que contó con la participación de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y la MOE”, agregan.

Luego, añaden: “En el desarrollo de dicha mesa técnica, por parte de la RNEC se presentaron las actividades más relevantes que se vienen desarrollando por parte de la organización electoral, resaltando que para garantizar la disposición del material electoral en todas las mesas de votación, incluidas las que se instalarán en el exterior, se debe realizar la inscripción de los candidatos y el sorteo de la posición en el instrumento único de votación a más tardar el próximo 6 de febrero, ya que ese mismo día debe autorizarse la impresión, alistamiento y empaque de las tarjetas electorales y actas de mesa“.

La realización de estas consultas está respaldada por la Resolución 01542 del 1 de abril de 2025. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Surge entonces el interrogante que ponemos a su consideración: ¿pueden las organizaciones políticas y los ciudadanos que participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025 hacer parte de las consultas del 8 de marzo de 2026?”, plantean las entidades.

Finalmente, concluyen que es necesario contar con certeza jurídica sobre las organizaciones políticas y los candidatos que participarán en las votaciones del 8 de marzo de 2026, de modo que cualquier decisión que adopte el CNE quede en firme antes del cierre del periodo de inscripción de los precandidatos.

