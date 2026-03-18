El representante a la Cámara y senador electo, Hernán Cadavid, cuestionó la solicitud del senador Iván Cepeda de que en el Congreso no se den debates políticos sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

“El senador Iván Cepeda, que ha utilizado el Congreso de la República para perseguir adversarios, ahora dice que no debe haber debates políticos en el Senado”, increpó Cepeda.

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El senador y candidato a la Presidencia del Pacto Histórico sostuvo una confrontación con la también senadora y candidata Paloma Valencia en la que él reclamó no llevar la disputa electoral al recinto legislativo.

“Que hay que legislar’ dice Iván Cepeda. Nadie le conoce una ley importante de su autoría en más de 13 años allá sentado”, le respondió Cadavid. Tres candidatos a la Presidencia y una candidata vicepresidencial tienen curules actualmente en el Senado de la República.