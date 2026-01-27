Política

SEMANA anticipa la postura que tomaría el Consejo Nacional Electoral frente a la posible inhabilidad de Iván Cepeda

Los magistrados se reunirán este miércoles para responder una solicitud de la Procuraduría, Contraloría y Registraduría. Ya hay consensos.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 7:37 p. m.
Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral
Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral Foto: API

Este miércoles, 28 de enero, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirán a puerta cerrada y, según el orden del día, debatirán la respuesta que entregarán a la Contraloría General, la Procuraduría y la Registraduría sobre la presunta inhabilidad del candidato Iván Cepeda para participar en la consulta del Pacto Amplio.

El fin de semana pasado, el procurador Gregorio Eljach, el registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez solicitaron al CNE que conceptúe, de manera anticipada, si Cepeda puede o no inscribirse en el Frente Amplio, donde se escogerá al candidato presidencial único de la izquierda y el progresismo.

Cepeda no está inhabilitado si llega directamente a la primera vuelta, en octubre de 2026, pero desea volver a participar en la consulta progresista del Pacto Amplio, pese a que participó en la consulta del Pacto Histórico, el pasado 26 de octubre de 2025. Algunos abogados recuerdan que, según la ley, ningún candidato puede participar en dos consultas dentro de un mismo proceso electoral.

Iván Cepeda está habilitado si participa directamente en la primera vuelta presidencial. Si se inscribe en la consulta del Pacto Amplio, tendría que defenderse jurídicamente.
Iván Cepeda está habilitado si participa directamente en la primera vuelta presidencial. Si se inscribe en la consulta del Pacto Amplio, tendría que defenderse jurídicamente. Foto: COLPRENSA

SEMANA conoció que los magistrados del CNE no conceptuarán de fondo sobre la supuesta inhabilidad de Cepeda, al menos en la carta de respuesta al Registrador, al Contralor y a la Procuraduría.

