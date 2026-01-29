Política

Gustavo Petro se metió en la discusión del CNE sobre la supuesta inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta del Frente por la Vida

El mandatario se refirió al estudio que hará el tribunal electoral para definir si le permiten al candidato del petrismo participar en ese proceso.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 1:52 p. m.
El presidente Gustavo Petro se refirió al estudio que hará el tribunal electoral sobre la candidatura de Iván Cepeda.
El presidente Gustavo Petro salió en defensa del candidato que continuará con su legado, el senador Iván Cepeda, y las denuncias por una supuesta inhabilidad que será estudiada este viernes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El Pacto Histórico hoy no es coalición de partidos, es un partido, luego no sé ¿por que quieren violar la convención americana y la Constitución de Colombia en el derecho fundamental de elegir y ser elegido, que el Gobierno nacional debe con el Estado, garantizar?“, aseguró el mandatario.

Petro le respondió un mensaje al representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, en el que le reclamó que ningún candidato podría participar en dos consultas previo a las elecciones.

El debate se ha generado luego de que el CNE anunciara que se conformó una comisión para estudiar el posible impedimento de Cepeda para participar en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo que estará integrada por Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, los tres cercanos al petrismo, por lo que se espera que la decisión sea favorable a Cepeda.

Oxígeno para Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral: tres magistrados petristas rendirán ponencia sobre su supuesta inhabilidad

Cadavid cuestionó el mensaje del presidente Petro porque considera que se estaría metiendo en la discusión política y electoral del 2026, lo cual está prohibido.

“Parece que no entendió lo que dije, pero además: ¿Qué hace usted metido los asuntos políticos y de campaña? No invoque reglas que usted jamás ha cumplido. No abuse más del poder intimidando a las autoridades electorales a los que además insulta y trata de ‘golpistas’“, aseguró el congresista del uribismo.

Hernán Cadavid
El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, le reclamó a Petro por su declaración. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El estudio de la posible candidatura de Cepeda se dará tras una cascada de demandas en contra de su aspiración para la consulta del próximo 8 de marzo. La decisión de participar en ese proceso estará abierta hasta el 6 de febrero, cuando se defina cómo quedarán cada uno de los sectores conformados y los candidatos que estarán en el tarjetón.

Una de las demandas fue presentada por la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien argumentó que esa inscripción “configura una segunda participación en consultas para el mismo cargo y dentro del mismo proceso electoral presidencial, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución y la ley, lo cual a su vez constituye una irregularidad sustancial que vulnera los principios de igualdad, transparencia, lealtad democrática y moralidad electoral”.

