Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo este domingo 1 de febrero en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca, convocando a manifestaciones en Bogotá para apoyar al presidente Petro durante su visita a Estados Unidos, rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura y darle un espaldarazo al aumento del salario mínimo para este año.

El mensaje del senador del Pacto Histórico se dio en medio de un discurso que tenía programado en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca, donde estuvo acompañado de centenares de personas que llegaron hasta el Polideportivo del barrio San Rafael.

“Cordial invitación: el próximo día martes 3 de febrero, nuestro querido presidente Gustavo Petro estará en la ciudad de Washington. Yo quiero invitarles a que salgamos el día tres para acompañar al presidente en Bogotá”, dijo durante ese acto.

Así mismo, añadió que la movilización tiene como fin expresar “nuestro claro rechazo a la posibilidad de que se vaya a frustrar el salario vital y también a que se intente bloquear nuestra candidatura y participación en la consulta del 8 de marzo. ¡Todas y todos a Bogotá!“.

El presidente Petro tiene previsto este 3 de febrero estar en la Casa Blanca para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones políticas que se han dado por temas trascendentales como la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Y es que justo esta semana, específicamente el 2 de febrero, el Consejo Nacional Electoral convocará a una audiencia pública para que se defina oficialmente si Cepeda puede participar en la consulta del Frente por la Vida, en la que pretenden participar Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo, entre otros aspirantes.

Mientras tanto, en un juzgado de Bogotá sigue avanzando la demanda que interpuso el abogado Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional, contra el decreto que aumentó el 23 % el salario mínimo en Colombia.

Juez no aceptó petición del exmagistrado Alejandro Linares para suspender provisionalmente el decreto que aumentó el salario mínimo

Por eso, se espera que este próximo martes 3 de febrero, los simpatizantes del Gobierno Petro salgan a movilizarse en esa convocatoria que hizo el candidato presidencial Iván Cepeda durante su correría por Cundinamarca.

Mientras tanto, el fuego amigo al interior del Gobierno no para, pues el exministro de Justicia Eduardo Montealegre señaló que el precandidato presidencial Roy Barreras estaría detrás de un supuesto “juego sucio” para afectar la candidatura de Cepeda, quien tiene la bendición del Pacto Histórico para competir por la Casa de Nariño.