Petro reiteró llamado que hizo en Nueva York y pidió a las Fuerzas Militares desobedecer órdenes que atenten contra la Constitución

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse a la intervención que hizo hace un par de meses en una calle de Nueva York, en donde le pidió al Ejército de los Estados Unidos desobedecer las órdenes de Donald Trump.

“Pido a todos los soldados del Ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, exclamó entonces Petro desde Nueva York.

El mandatario colombiano, en las últimas horas, volvió a pronunciarse sobre este episodio y reiteró el llamado que hizo en ese momento a las Fuerzas Militares, en esta ocasión haciéndolo de manera general a todo el mundo.

Su intervención se dio en el marco de los actos de conmemoración de los 97 años de la Masacre de las Bananeras, ocurrida el 6 de diciembre de 1928, que se desarrolló este sábado en Ciénaga, Magdalena.

“Por eso, el Ejército tiene que hacer aquí una reflexión. Lo dije en una calle de Nueva York y no me arrepiento y lo repito. Las Fuerzas Militares, Armadas, públicas de cualquier país del mundo, solo le obedecen a su presidente mientras se respete la Constitución”, señaló durante el evento.

El presidente Petro aseguró que no se arrepiente de lo que dijo en las calles de Nueva York y reiteró el llamado a las Fuerzas Militares de todo el mundo para que "solo le obedezcan a su presidente mientras se respete la Constitución".

El jefe de Estado insistió en que “cuando una orden de un presidente, cualquiera que sea, en cualquier lugar del mundo, va contra la Constitución de su propio país o va contra la Constitución de la humanidad, ningún militar debe obedecer ese tipo de órdenes”.

Sin mencionar nombres, Gustavo Petro se refirió a la situación que se vive en el mar Caribe, con el despliegue de tropas estadounidenses, así como lo que sucedió en la Franja de Gaza, en medio de la guerra entre Israel y Hamás.

“Ni matar lancheros, como sucedió aquí cerca en Santa Marta, pobres. Ni matar bebés como sucedió en Gaza, como si Herodes hubiera revivido. Ni matar trabajadores sin armas como los que aquí cayeron en la estación”, manifestó Petro durante la conmemoración.

Durante el evento, el mandatario colombiano también aseguró que Colombia sigue hoy bajo la amenaza de invasión y comparó lo que ocurrió en el pasado con lo que viene ocurriendo en los últimos años.

“Había una amenaza de invasión de los Estados Unidos, amenazaron con que si el gobierno nacional de aquel entonces, dirigido por Abadía Méndez, conservador, apoyaba a los trabajadores de las bananeras, habría esa invasión”, señaló Petro.

El presidente Gustavo Petro participó en la conmemoración de los 97 años de la Masacre de las Bananeras. | Foto: Presidencia

Agregó que hoy también pretenden que un presidente haga lo que ellos quieren, como en tiempos de la United Fruit Company, cuando un general ordenó fusilar a los trabajadores. “Amenazan al Caribe y a nosotros mismos con una invasión. Y del mismo país, si el presidente no dice o hace lo que allá quieren”.

El presidente llamó a la unidad de América Latina y dijo que las armas que son de las naciones deben procurar que se nos respete para que no se mate a la gente humilde.