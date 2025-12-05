Suscribirse

Política

Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

Continúa escalando la confrontación entre el presidente colombiano y el de Estados Unidos.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 10:51 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump protagonizan un fuerte choque que ha dejado una crisis diplomática. | Foto: Presidencia y Getty Images

Se sigue agudizando la relación entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, situación que ha desatado una crisis binacional y diplomática sin precedentes.

En una ceremonia de ascensos del Ejército que se llevó a cabo esta semana, el mandatario colombiano dio una orden a los militares, en medio de las amenazas de Trump con eventualmente realizar ataques terrestres en Colombia contra organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.

Contexto: Gustavo Petro pidió un completo revolcón en los ascensos de la Fuerza Pública: estos son los drásticos cambios

En la llamativa declaración, el jefe de Estado profundizó su idea mencionando la soberanía colombiana y la necesidad de defenderla con la vida.

“La soberanía se defiende con la vida. Ese es el compromiso que hicimos quienes por moral luchamos por los demás, no por nosotros mismos. Y aquí estamos siendo amenazados”, anotó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro dio un llamativo discurso en un evento público.
El presidente Gustavo Petro dio un llamativo discurso en un evento público. | Foto: Presidencia

“Y a Colombia no se le amenaza porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común y de los que no son del común”, afirmó. “Por qué cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y aquí hay un Cartel de los Soles”, recalcó Petro.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump ha señalado a Nicolás Maduro como el líder del Cartel de los Soles. | Foto: AFP Y GETTY

El Cartel de los Soles, presuntamente comandado por Nicolás Maduro, está en el ojo del huracán, ya que el Gobierno de Estados Unidos expresó que esa organización se dedica al tráfico de drogas.

Entre tanto, en el evento de ascensos, Gustavo Petro afirmó: “Todos sabemos aquí que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso, por eso vuelvo a repetirlo, la codicia es enemiga antagónica de la vida, pero no todos los hombres y mujeres tenemos el corazón codicioso, no nos dejamos comprar, no estamos en venta”.

Contexto: Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

Por otro lado, textualmente dijo Donald Trump sobre la advertencia a Colombia: “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína. Y luego nos venden su cocaína. Los apreciamos mucho. Pero, sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está expuesto a ataques”.

