Gustavo Petro pidió un completo revolcón en los ascensos de la Fuerza Pública: estos son los drásticos cambios

Un sorpresivo anuncio hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, al pedir una revisión completa del proceso de ascensos en la Fuerza Pública.

El principal cambio que tendría el sistema es que los ascensos se definirían mediante un puntaje.

La medida fue anunciada durante un evento público en la ceremonia de oficiales de la Escuela Militar Marco Fidel Suárez. “Un criterio objetivo son puntajes, discutámoslo”, señaló.

“Puntajes durante la vida militar, no en el último momento. Y ese sistema de puntajes al final va dando, ¿quiénes, hombres y mujeres, pasan al siguiente grado y quiénes no?”, explicó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro quiere cambiar el actual sistema de ascensos en la Fuerza Pública. | Foto: Presidencia

Y agregó en el evento, que se llevó a cabo el jueves de esta semana: “Quienes no deben retirarse en dignidad y no ir a conspiraciones a ver si son reintegrados por el próximo presidente de la República, porque pueden fallar en el cálculo y escogen al que no va a ganar”.

“Pero ese no es el tema aquí en esta reunión; reintegrarse de pronto puede ser una aspiración, quizá yo mismo la potencie porque he reintegrado. Pero mejor sería que, en lugar de valoraciones subjetivas de un presidente o de un general, tuviéramos más bien un mecanismo objetivo de ascensos desde el principio hasta el final”, afirmó el jefe de Estado.

También detalló: “Por tanto, le solicito al almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, que estudie una manera de reemplazar ese sistema de corte de generales ascendiendo a generales y a otras personas, y busquemos un mecanismo objetivo de puntajes por la carrera profesional de cada persona”.

Casa de Nariño | Foto: Catalina Olaya

“De tal manera que acertemos a que quienes llegan a la máxima cúpula sean los mejores y las mejores. Y dejo esto aquí planteado en este debate que se inicia. La Fuerza Pública no es deliberativa, pero sí acerca de su propio funcionamiento”, recalcó el mandatario colombiano.

Este revolcón en los ascensos de la Fuerza Pública, que el presidente Gustavo Petro pidió evaluar, se da en medio de los fuertes reparos que diferentes sectores políticos han expresado frente a la estrategia de seguridad del Gobierno nacional.