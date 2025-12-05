Suscribirse

Política

Gustavo Petro pidió un completo revolcón en los ascensos de la Fuerza Pública: estos son los drásticos cambios

Varios sectores políticos han criticado la estrategia de seguridad del Gobierno nacional.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 9:08 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Un sorpresivo anuncio hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, al pedir una revisión completa del proceso de ascensos en la Fuerza Pública.

El principal cambio que tendría el sistema es que los ascensos se definirían mediante un puntaje.

Contexto: Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

La medida fue anunciada durante un evento público en la ceremonia de oficiales de la Escuela Militar Marco Fidel Suárez. “Un criterio objetivo son puntajes, discutámoslo”, señaló.

“Puntajes durante la vida militar, no en el último momento. Y ese sistema de puntajes al final va dando, ¿quiénes, hombres y mujeres, pasan al siguiente grado y quiénes no?”, explicó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro dio un llamativo discurso en un evento público.
El presidente Gustavo Petro quiere cambiar el actual sistema de ascensos en la Fuerza Pública. | Foto: Presidencia

Y agregó en el evento, que se llevó a cabo el jueves de esta semana: “Quienes no deben retirarse en dignidad y no ir a conspiraciones a ver si son reintegrados por el próximo presidente de la República, porque pueden fallar en el cálculo y escogen al que no va a ganar”.

“Pero ese no es el tema aquí en esta reunión; reintegrarse de pronto puede ser una aspiración, quizá yo mismo la potencie porque he reintegrado. Pero mejor sería que, en lugar de valoraciones subjetivas de un presidente o de un general, tuviéramos más bien un mecanismo objetivo de ascensos desde el principio hasta el final”, afirmó el jefe de Estado.

También detalló: “Por tanto, le solicito al almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, que estudie una manera de reemplazar ese sistema de corte de generales ascendiendo a generales y a otras personas, y busquemos un mecanismo objetivo de puntajes por la carrera profesional de cada persona”.

Bogotá. Julio 20 de 2024. Casa de nariño,
Casa de Nariño | Foto: Catalina Olaya

“De tal manera que acertemos a que quienes llegan a la máxima cúpula sean los mejores y las mejores. Y dejo esto aquí planteado en este debate que se inicia. La Fuerza Pública no es deliberativa, pero sí acerca de su propio funcionamiento”, recalcó el mandatario colombiano.

Este revolcón en los ascensos de la Fuerza Pública, que el presidente Gustavo Petro pidió evaluar, se da en medio de los fuertes reparos que diferentes sectores políticos han expresado frente a la estrategia de seguridad del Gobierno nacional.

Contexto: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, es llamado a interrogatorio por la Fiscalía. ‘Penthouse’, el tema clave

Ya que han advertido que en la administración Petro se incrementó la presencia de estructuras criminales en varias regiones del país, además de un fortalecimiento en armas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

2. ¿Qué necesita Atlético Nacional, contra América de Cali, para jugar la final de la Liga BetPlay con Tolima?

3. Esto dijo Carlos Antonio Vélez del grupo que le tocó a Colombia en el Mundial 2026: “La única parte que no me gusta...”

4. Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

5. La reacción de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo al conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroascensosFuerza pública

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.