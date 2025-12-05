El próximo miércoles 10 de diciembre, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, deberá presentarse en la Fiscalía General. Esto con el fin de rendir un interrogatorio por la compra de un penthouse en un exclusivo sector del nororiente de Bogotá.

Sobre la adquisición del lujoso apartamento hay temas bastante controversiales que motivaron la apertura de indagaciones tanto en la Procuraduría General como en la Fiscalía.

El ente investigador consideró necesario escuchar la declaración de Roa Barragán en este caso, hecho por el cual lo citó para que asista en compañía de su abogado de confianza con el fin que presenten todos los sustentos y las explicaciones sobre la forma en que lo compró.

El meollo del asunto tiene como base el hecho que, teniendo en cuenta registros oficiales, Roa pagó por dicho apartamento 1.800 millones de pesos, una cifra muy por debajo del valor catastral del sector.

Basándose en informes, salta a la vista que en dicha zona —sobre la calle 92, cerca del Museo del Chicó— el costo de los apartamentos fácilmente triplica esta cifra. A esto se le suma la coincidencia de la persona que habría estado detrás de la venta: el empresario Serafino Iácono, quien ha tenido varios contratos en el sector de los hidrocarburos.

En noviembre de 2024, en una entrevista en exclusiva con SEMANA, la cual se realizó desde el controvertido apartamento, el presidente de Ecopetrol aseguró que no existió ninguna irregularidad en la compra de la propiedad.

Aseveró que la inversión la hizo mucho antes de que fuera designado como presidente de Ecopetrol. “Es un bien que adquirimos por una decisión que tomamos juntos, en agosto de 2022. Decidimos cambiar el apartamento donde vivíamos. Inicialmente, empezamos a buscar con el propósito de vivir en Medellín, porque, supuestamente, yo iba a ocupar un cargo importante en ISA”.

Una tormenta política y judicial rodea al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y a su pareja sentimental, Julián Caicedo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

En dicha entrevista, Roa aseguró que el valor de 1.800 millones de pesos era justificable por el estado en el que se encontraba la propiedad.

“Era un apartamento normal, con problemas, estaba abandonado. Nos dijeron que llevaban más de cinco años tratando de venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de comprarlo. Fue hacia octubre de 2022″, detalló Roa, quien venía de ser el gerente de la campaña Petro Presidente.

“En esa época ni siquiera sabía que sería candidato a la presidencia de Ecopetrol. Yo estaba más planillado para ser el presidente de ISA. Nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iácono (empresario del sector de hidrocarburos). Siempre interactué con un abogado que dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Se firmó la escritura en diciembre de 2022 (el 11 de abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol)”, añadió.

¿Qué sigue en el caso?

Un fiscal de la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía deberá establecer si existen pruebas documentales, técnicas y testimoniales para inferir irregularidades en la adquisición de este apartamento por parte de Roa y de su pareja sentimental, quien, dicho sea de paso, también ha tenido varios contratos con el Gobierno.

Nueva investigación disciplinaria contra Ricardo Roa por la compra de lujoso apartamento en el norte de Bogotá. | Foto: Revista Semana