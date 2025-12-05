Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

Este viernes 5 de diciembre, fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que Angie Rodríguez permanecerá en la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Lo particular del caso es que, durante la semana, trascendió que el mandatario colombiano, luego de sostener una reunión privada con Rodríguez, le habría solicitado su carta de renuncia.

Las versiones apuntaban a que la directora del Dapre se había opuesto al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Lo que se dice en los pasillos de la Casa de Nariño es que se comprobó la lealtad de Angie Rodríguez en el Gobierno, funcionaria que se convirtió en la mano derecha de Gustavo Petro y también una ficha clave para el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Sin embargo, Angie Rodríguez, esta semana, decidió publicar una declaración por medio de un video, en donde advirtió que tenía conocimiento de una especie de complot para sacarla del Dapre.

“Tengo conocimiento de que presuntamente se reunieron personas para sacarme de la Presidencia de la República, al ministro de Defensa Pedro Sánchez, compañero de gabinete, y al director de la Policía General, General William Rincón Zambrano, les solicito que mi seguridad permanezca siendo la que tengo hasta el momento, incluidos los policías que me acompañan y los vehículos que tengo asignados y, teniendo en cuenta los hechos ocurridos, solicito seguridad para mis padres y para mi hijo”, dijo en esa declaración.

Además, llamó la atención sobre su petición de seguridad, luego de que su vivienda en Bogotá fue violentada por varias personas.

“Quiero agradecer a los diferentes sectores políticos, judiciales, medios de comunicación y en general muchas personas del pueblo que me han manifestado su solidaridad en estos momentos tan difíciles”, dijo Rodríguez.

Y avanzó: “Saldremos más fuertes porque yo soy una mujer hecha a pulso, como la mayoría de los colombianos, y yo no tengo nada que esconder. Reitero mi compromiso, agradecimiento y lealtad con el presidente de la República, Gustavo Petro, y agradezco y reitero mi compromiso con el pueblo colombiano, como dice el salmo 4: ‘En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo Dios me hace vivir confiada’”.

Sumado a ello, la alta funcionaria de la Presidencia detalló el episodio en el que fue violentada su residencia por cinco sujetos: “Ingresaron a las dos y cinco de la mañana por la fachada a través de la terraza del tercer piso, como se evidencian los videos aportados por cámaras de seguridad, y se mantuvieron dentro hasta más de las tres de la mañana. Quiero hacer énfasis en lo siguiente: según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”.