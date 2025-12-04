Vaticinan en vivo lo que hará Petro si llega a perder las elecciones del 2026: “Ambiente de zozobra”

Falta cada vez menos para que se lleven a cabo las elecciones de 2026 y se dé inicio a un nuevo periodo presidencial, tras lo que ha sido el tiempo del presidente Gustavo Petro. Por eso, ya se comienzan a vislumbrar diferentes escenarios políticos.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, habló en El Debate de SEMANA acerca de su nuevo libro, llamado La agenda de la desestabilización, y aprovechó para referirse a los posibles escenarios que se darán el próximo año, dependiendo de quién gane los comicios.

Entre otras cosas, vaticinó lo que supuestamente haría el presidente Petro en caso de que su candidato, que en estos momentos es Iván Cepeda, no gane las elecciones. “Yo creo que se intentaría generar un ambiente de zozobra parecido al de 2021″, señaló.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto de Juan Cano - Presidencia de la República

El economista sostuvo que esto sería la base de cara a las elecciones de 2030 y tendría como objetivo intentar lograr que el petrismo vuelva a la Casa de Nariño.

De hecho, mencionó que intentarían generar las condiciones para que puedan hacer una oposición dura durante esos cuatro años. Para ello, según dijo, cuestionarían muchos aspectos como ya hicieron en el pasado, recordando lo ocurrido con la salud, la seguridad, la energía, entre otros temas.

“Se están creando todas las condiciones para que de 2026 a 2030 sea un periodo agitado, inestable y así montar una campaña en el 2030″, manifestó.

Por otra parte, Mac Master afirmó que Colombia en estos momentos está en “cuidados intensivos” y por ello el próximo mandatario que llegue a la Casa de Nariño tendrá que enfrentar diferentes desafíos.

En ese sentido, advirtió que el próximo gobierno va a tener que hacer un esfuerzo por reestabilizar una serie de sectores, campos y variables que son muy importantes, como el tema de la salud, las relaciones internacionales, la estabilidad institucional, entre otros.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Tenemos que enfocarnos en una senda en la que logremos construir desarrollo y crecimiento económico, porque si no, Colombia no va a salir y a solucionar todos esos problemas sociales que tenemos y que son muchísimos”, apuntó.

El presidente de la Andi también aprovechó para hablar sobre los rifirrafes que ha tenido con el jefe de Estado y que, incluso, lo han llevado a interponer acciones judiciales para que no se le dañe su buen nombre.

“A Petro no le gusta la crítica, es muy poco tolerante a ella y él casi nunca responde con argumentos, sino que termina tratando de deslegitimar a la gente”, indicó.

Es por eso que, desde su punto de vista, termina insultando y calumniando a las personas que le llevan la contraria. Además, mencionó que pese a que en muchas oportunidades Petro termina perdiendo la batalla judicial, en el fondo no rectifica lo que dice.