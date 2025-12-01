Suscribirse

Le dicen en vivo a la oposición lo que tiene que hacer para derrotar a Iván Cepeda y Gustavo Petro: “Nada de nervios”

Ante la reciente encuesta que muestra muy favorecido a Cepeda, ya buscan formas de lograr cambiar el panorama de cara al 2026.

Redacción Debate
1 de diciembre de 2025, 6:04 p. m.
Gustavo Petro e Iván Cepeda.
Gustavo Petro e Iván Cepeda. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Falta cada vez menos para que se lleven a cabo las elecciones del 2026 y se escoja el reemplazo del presidente Gustavo Petro. Por eso, varios sectores políticos y precandidatos han ido destapando sus cartas para quedarse con la Casa de Nariño.

Desde hace varios días, se habla de la necesidad de formar una alianza para poder derrotar al candidato del actual máximo mandatario, que en estos momentos es Iván Cepeda, quien ganó la consulta interna del Pacto Histórico.

Sofía Gaviria, aspirante al Senado por el partido Oxígeno, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será el panorama político para el otro año y se atrevió a lanzarle un consejo a la oposición sobre lo que, según ella, tiene que hacer para derrotar a Petro y su candidato.

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Sofia Gaviria.
Sofía Gaviria, aspirante al Senado. | Foto: Samantha Chávez

La excongresista dejó en claro que se necesita de una consulta para poder lograr que haya unión y un solo nombre en las elecciones. “Esa consulta nos va a mostrar vigorosos y nos va a ser muy ganadores”, señaló.

Incluso, fue más allá y sostuvo que hay que tener tranquilidad por la reciente encuesta que muestra a un Cepeda y a un Petro bien parados. “Nada de nervios porque la sumatoria de candidatos da más de lo que tiene Iván Cepeda”, manifestó.

Contexto: Estas son las 10 contundentes frases con las que Álvaro Uribe advierte sobre los riesgos de un gobierno de Iván Cepeda

“Cuando nos juntemos todos, cuando logremos esa unión, efectivamente vamos a ganar y lo vamos a hacer masivamente, con un tiquete clarísimo de que no queremos más este tipo de gobiernos”, agregó.

Gaviria aprovechó para cuestionar duramente al Ejecutivo de Petro y aseguró que son el “Gobierno más corrupto de la historia de Colombia” y que está aliado con los narcotraficantes.

La aspirante al Senado se mostró muy confiada y lanzó una contundente frase: “No me queda la menor duda de que los vamos a derrotar”.

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Sofia Gaviria.
Sofía Gaviria, aspirante al Senado por Oxígeno. | Foto: Samantha Chávez

Además, recordó que en el panorama político que se vislumbra es necesario tener en cuenta la abstención de miles o millones de personas que están esperando, desde su visión, que se conozcan con exactitud los nombres de quienes estarán en la primera vuelta y así poder tomar su decisión sobre el voto que depositarán.

Yo estoy muy tranquila por eso”, expresó.

Contexto: Iván Cepeda aseguró que aplicará la Ley de Austeridad Republicana si gana la Presidencia: “El Gobierno debe apretarse el cinturón, no el pueblo”

Por otra parte, Sofía Gaviria habló de Sergio Fajardo, uno de los pesos pesados de cara a los comicios, y mencionó que entre los dos hay una buena relación.

Por lo mismo, aprovechó para hacerle un llamado a que se una con otras voces políticas y lograr que un sector amplio llegue muy fortalecido al 2026 para derrotar a Petro y su candidato.

Yo creo en su independencia y en su claridad frente a los criminales. Yo espero que su cercanía con Santos no lo deje dudar y no se siga haciendo el independiente, porque eso fortalecería a la izquierda”, dijo.

Gaviria agregó en su intervención: “Ojalá que nos acompañe, porque claramente hacerle el juego a los santistas, que son los petristas de hoy, y, por lo tanto, es lo mismo de lo mismo, nos puede hacer un daño”.

