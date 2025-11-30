Estas son las 10 contundentes frases con las que Álvaro Uribe advierte sobre los riesgos de un gobierno de Iván Cepeda

Superado el problema judicial que lo tuvo alejado de los micrófonos por varios años, el expresidente Álvaro Uribe está enfocado en la campaña presidencial de 2026, con la convicción de que es necesario que una fuerza distinta a la del Pacto Histórico llegue de nuevo al poder y, en su concepto, corrija el rumbo del país.

En entrevista con SEMANA, el exmandatario habló sobre varios de los aspirantes a ser presidentes, aunque hizo especial énfasis en el senador Iván Cepeda, quien por ahora es el ungido de Gustavo Petro para remplazarlo. Esto no solo porque fue quien en 2012 lo denunció por presunta manipulación de testigos para vincularlo al paramilitarismo, sino también porque, al implicar una continuidad de las políticas actuales, a su juicio, sería una opción riesgosa para Colombia.

Estos son los 10 principales argumentos de Álvaro Uribe para afirmar que Iván Cepeda no sería adecuado para Colombia.

1. “No es una persona veraz”

Según Uribe, Cepeda no puede desvirtuar ante la opinión pública, ni en juicio que no ha tenido relación con las Farc. Esto, teniendo en cuenta lo que se encontró en los computadores no alterados de Raúl Reyes. “El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo”. Además, si se hubiera judicializado la fuga de Santrich y de Iván Márquez, “él tendría que responder ante un juzgado. Y no veo que pudiera salir avante”.

La entrevista con Álvaro Uribe fue el tema de portada de la edición 2264 de SEMANA. | Foto: SEMANA

2. “Quiere radicalizar y profundizar las reformas de Petro”

Como petrista declarado, Cepeda daría continuidad a las reformas pensional, laboral y de salud, que Uribe considera perjudiciales para los colombianos. Está convencido de que también profundizaría la creciente violencia que hoy afecta a cerca de 800 municipios, convirtiéndose en una seria amenaza para la democracia. Además, advierte que estas políticas desincentivarían la inversión, tanto nacional como extranjera, y priorizarían el consumo sobre la inversión, un desequilibrio que numerosos economistas han señalado como insostenible.

3. “Es uno de los autores intelectuales del proceso de paz de 2016 y de lo que se ha llamado ahora la paz total”

Uribe opina que el proceso de La Habana permitió que los grupos armados ilegales recuperaran la capacidad que habían perdido en 2010, tanto en narcotráfico como en la ejecución de magnicidios, lo que —a su juicio— desembocó este año en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. “Están destruyendo la democracia, no con votos, sino con fusiles. Y eso es muy preocupante”.

4. “Es un gran amigo y defensor de la dictadura narcoterrorista de Maduro”

Esa amistad, según el exmandatario, puede llevar a la destrucción democrática de Colombia si Cepeda llega a ganar las elecciones y en su gobierno se mantiene la zona binacional. Explica que allí quieren llevar a los soldados colombianos para que terminen en medio del conflicto de Estados Unidos contra el llamado Cartel de los Soles, que es encabezado por Maduro y parte de su equipo. “Eso no se puede permitir y es lo que han hecho el petrismo y el senador Cepeda”.

5. “Él quiso hacerse conocer del pueblo colombiano como el que metió a la cárcel a Uribe”

Uribe considera que no solo es serio el fallo del Tribunal de Bogotá, que lo absolvió y que tiene que ir a la instancia de casación, sino que evidencia que él no buscó testigos, que ha sido la acusación constante que le ha hecho Cepeda, además estigmatizándolo. “Él, cuando aparecía en el juicio, ahora recientemente, ponía el letrerito de los 6.402, por favor. A mí me parece, yo no voy a discutir si 1.000 o 1.800 o 2.000, lo único que he discutido es todo el esfuerzo de mi gobierno por la transparencia y por los derechos humanos”.

Uribe alertó de la amistad entre Iván Cepeda y Nicolás Maduro. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA / AP

6. “Han acabado la inteligencia y la empezó a desmantelar el gobierno Santos. Y en todo eso ha participado el senador Cepeda”

El líder del Centro Democrático piensa que este gobierno está politizando a las Fuerzas Armadas, lo que califica como un grave error, pues “la historia de Colombia no da para que haya voto por parte de los policías y de los soldados”. Afirma que el presidente Petro “ha hecho ese daño”, y que Cepeda le daría continuidad.

7. “Cree que el presidente Trump no tiene interés en acabar el narcotráfico”

Esa afirmación la hizo Cepeda en el periódico La Jornada, de México, y para Uribe implica un reto muy grave, pues advierte sobre lo inadecuado que es para el país enfrentarse con Estados Unidos, además con el agravante de una alianza con el Cartel de los Soles de Maduro y la zona binacional.

8. “Él nos quiere mantener en este desafío innecesario e ideológico del presidente Petro contra el Gobierno de Estados Unidos”

Uribe indica que esto no es solo dañino para el país, sino que implica ignorar que en Estados Unidos hoy están haciendo más esfuerzos contra el consumo que lo que se hace en Colombia, un país cuyos municipios se están llenando de microtráfico y de consumidores.

9. “Lo bueno que le encuentro al senador Cepeda es que es declarado, no como otros que son apenas sospechosos petristas”

De acuerdo con Uribe, en el país muchos sectores están convencidos de que la era Petro pronto se va a acabar, pero si queda Cepeda, al ser un petrista declarado, el país ya sabría lo que viene.

10. “En casi 800 municipios los fusiles impiden votar por el Centro Democrático y dan la orden de hacerlo por quien diga Petro, por el senador Cepeda”