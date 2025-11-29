CONFIDENCIALES
Álvaro Uribe, en entrevista con SEMANA, habla con orgullo de su pocillo de “Uribestias”: “Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo”
El expresidente utiliza feliz el producto de un emprendimiento. Cuenta su historia y lanza una reflexión. “No sé cómo voy a dar abasto, porque en todas partes me piden que les regale un pocillo”, dijo.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
Durante muchos años, la expresión “Uribestias” había sido usada como un insulto para describir a quienes creen ciegamente en Álvaro Uribe Vélez. Pero ahora es uno de los símbolos que muchos de sus seguidores, y el mismo exmandatario, usan con más orgullo.
En su entrevista con SEMANA, el expresidente narró por qué usa esta expresión de manera recurrente e incluso usa algunos objetos que la tienen. El expresidente mostró su “pocillito” y dijo “aquí está, dice uribestias”.
Uribe explicó por qué no ve en esa expresión una crítica que le moleste. “Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo. Aquí dice 146 años, 73 de día y 73 de noche. Yo estoy muy viejo, tengo que reconocer errores y pedir que me los perdonen. Todo el mundo, cuando reconoce un error, sinceramente, tiene derecho a que se le perdone".
El director de SEMANA, Yesid Lancheros, le preguntó por qué usa tanto el pocillo, al punto que lo utiliza en todas sus transmisiones.
"Sí, no sé cómo voy a dar abasto, porque en todas partes me piden que les regale un pocillo de “uribestia”. Ya me regalaron uno chiquito, va a ser más fácil, me lo regalaron el domingo. Sí, por ahí lo saqué en las redes. Ese es tan pequeño que no le cabe el café. Es apenas para un tintico en mi tierra andina, en mi tierra antioqueña".