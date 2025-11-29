Suscribirse

CONFIDENCIALES

Álvaro Uribe, en entrevista con SEMANA, habla con orgullo de su pocillo de “Uribestias”: “Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo”

El expresidente utiliza feliz el producto de un emprendimiento. Cuenta su historia y lanza una reflexión. “No sé cómo voy a dar abasto, porque en todas partes me piden que les regale un pocillo”, dijo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
30 de noviembre de 2025, 1:34 a. m.
.
Álvaro Uribe habla con orgullo de su pocillo de "Uribestias". | Foto: Fotomontaje SEMANA

Durante muchos años, la expresión “Uribestias” había sido usada como un insulto para describir a quienes creen ciegamente en Álvaro Uribe Vélez. Pero ahora es uno de los símbolos que muchos de sus seguidores, y el mismo exmandatario, usan con más orgullo.

En su entrevista con SEMANA, el expresidente narró por qué usa esta expresión de manera recurrente e incluso usa algunos objetos que la tienen. El expresidente mostró su “pocillito” y dijo “aquí está, dice uribestias”.

Contexto: “Tenemos que ganar las elecciones”: Álvaro Uribe Vélez advierte que un triunfo de Iván Cepeda en 2026 traería la “destrucción democrática de Colombia”

Uribe explicó por qué no ve en esa expresión una crítica que le moleste. “Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo. Aquí dice 146 años, 73 de día y 73 de noche. Yo estoy muy viejo, tengo que reconocer errores y pedir que me los perdonen. Todo el mundo, cuando reconoce un error, sinceramente, tiene derecho a que se le perdone".

El director de SEMANA, Yesid Lancheros, le preguntó por qué usa tanto el pocillo, al punto que lo utiliza en todas sus transmisiones.

"Sí, no sé cómo voy a dar abasto, porque en todas partes me piden que les regale un pocillo de “uribestia”. Ya me regalaron uno chiquito, va a ser más fácil, me lo regalaron el domingo. Sí, por ahí lo saqué en las redes. Ese es tan pequeño que no le cabe el café. Es apenas para un tintico en mi tierra andina, en mi tierra antioqueña".

Entrevista a Álvaro Uribe en SEMANA TRAS AÑOS SIN HABLAR en medios nacionales | Semana Noticias

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cuba se pronuncia luego de que Trump declarara el cierre total del espacio aéreo de Venezuela

2. Leo Messi logró lo que nunca antes en MLS con Inter Miami: podría quedar en la historia en Estados Unidos

3. Se vistió de azul: capturan en foto a refuerzo de Millonarios y los hinchas fantasean con el 2026

4. Última eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ destapó la gravedad de sus lesiones: “El brazo se fue”

5. Aida Victoria Merlano destapó demanda a su ex e hizo fuerte revelación: “Te puedo tumbar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeYesid LancherosUribistas

Noticias Destacadas

ED 2264

Álvaro Uribe asegura que quisiera tomarse uno o dos cafés con Francia Márquez: “Me daría mucho gusto”

Redacción Semana
.

Álvaro Uribe, en entrevista con SEMANA, habla con orgullo de su pocillo de “Uribestias”: “Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo”

Redacción Semana
.

¿Tomás y Jerónimo Uribe se lanzarán a la política en 2026? El expresidente Álvaro Uribe responde contundente

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.