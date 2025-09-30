Paola Holguín destapó la historia detrás del vaso de ‘uribestia’: “Es espectacular”

La imagen del expresidente Álvaro Uribe, con una taza en la que se lee el mensaje ‘orgullosamente uribestia’, se ha viralizado en las redes sociales.

En la taza se puede observar al personaje de la película Shrek, conocido como Burro, con el peculiar mensaje. De hecho, el expresidente Uribe se ha dejado ver en distintos momentos con ese vaso.

Sobre ese vaso, la senadora y precandidata Paola Holguín contó en El Debate de SEMANA la historia que hay detrás de dicha taza.

“Ese pocillo fue muy famoso hace muchos años por Argiro Castaño, que él se autodefine carpintero, pero en realidad es un gran empresario y un gran carpintero, además, heredado de su papá. Le dijeron uribestia. Entonces él se diseñó ese pocillito tan lindo que por detrás dice: ‘Uribestias para trabajar, uribestias para yo no sé qué…’. Y nosotros también queremos mostrar que la política no se puede hacer con amargura”, dijo Holguín.