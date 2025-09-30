Suscribirse

Paola Holguín destapó la historia detrás del vaso de ‘uribestia’: “Es espectacular”

La precandidata del Centro Democrático dijo que el expresidente Álvaro Uribe está feliz con ese vaso.

Redacción Confidenciales
30 de septiembre de 2025, 5:50 p. m.
Paola Holguín y el vaso 'uribestia'.
Paola Holguín y el vaso 'uribestia'. | Foto: Cuenta en X @AlvaroUribeVel y SEMANA, respectivamente.

La imagen del expresidente Álvaro Uribe, con una taza en la que se lee el mensaje ‘orgullosamente uribestia’, se ha viralizado en las redes sociales.

En la taza se puede observar al personaje de la película Shrek, conocido como Burro, con el peculiar mensaje. De hecho, el expresidente Uribe se ha dejado ver en distintos momentos con ese vaso.

Sobre ese vaso, la senadora y precandidata Paola Holguín contó en El Debate de SEMANA la historia que hay detrás de dicha taza.

Ese pocillo fue muy famoso hace muchos años por Argiro Castaño, que él se autodefine carpintero, pero en realidad es un gran empresario y un gran carpintero, además, heredado de su papá. Le dijeron uribestia. Entonces él se diseñó ese pocillito tan lindo que por detrás dice: ‘Uribestias para trabajar, uribestias para yo no sé qué…’. Y nosotros también queremos mostrar que la política no se puede hacer con amargura”, dijo Holguín.

La historia detrás del vaso de &#39;Uribestia&#39; que se la he visto a ÁLVARO URIBE | Semana noticias

De tal modo, la precandidata advirtió que “cada que haya un insulto, lo vamos a volver chiste. Y ese vasito de Uribe, que es de hace muchos años, es espectacular”.

