La historia del famoso pocillo ‘Uribestia’

Álvaro Uribe se toma con humor las críticas y populariza el pocillo en el que se ve al burro de Shrek sonriente, con orejas y dientes grandes.

Redacción Confidenciales
20 de septiembre de 2025, 5:33 a. m.
Álvaro Uribe Velez
Álvaro Uribe Vélez. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Si alguien tiene la capacidad de reírse de las críticas en su contra es el expresidente Álvaro Uribe. Así lo demostró en los últimos días cuando, en por lo menos diez oportunidades, publicó fotos en sus redes en las que el protagonista fue un pocillo con la palabra ‘uribestia’. Allí se ve al burro de Shrek sonriente, con orejas y dientes grandes.

Contexto: Corte Suprema ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y confirma la decisión del Tribunal

A Uribe le agrada el pocillo y en las reuniones virtuales los militantes le piden que lo exponga. El ‘uribestia’ ya es famoso. Uribe lo mostró durante las audiencias virtuales, en medio de su juicio, y hay varios políticos del partido que también lo tienen, como Andrés Guerra y Carlos Felipe Mejía. El activista de derecha Argiro Castaño fue quien le obsequió el primer pocillo a Uribe.

