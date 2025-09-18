Suscribirse

Judicial

Corte Suprema ratifica libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Confirmó decisión de Tribunal

El caso ya ha pasado por un juzgado de Bogotá, el Tribunal de la capital y la Corte Suprema de Justicia.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 10:36 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.

La Corte Suprema de Justicia ratificó este jueves 18 de septiembre la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión se tomó tras resolver un recurso de impugnación presentado por el senador Iván Cepeda en contra del fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 19 de agosto.

Contexto: Álvaro Uribe, de vuelta al ruedo: este sería el papel que podría jugar el expresidente de cara al 2026 tras recuperar su libertad

En su decisión, el alto tribunal concluyó que la detención domiciliaria emitida por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, en el fallo que condenó a doce años de prisión al exmandatario, no contaba con una justificación.

En este sentido, se indicó que, pese a que el juzgado enunció un número plural de razones que constituyen el principio motivacional de la captura, “una cosa es explicar y otra justificar una decisión”, hecho por el cual se indicó que el expresidente debe seguir en libertad mientras se adelanta el trámite de su proceso judicial.

“La verificación y comparación de las pautas desarrolladas jurisprudencialmente, por esta Sala y la Corte Constitucional, hacen posible concluir que aquella motivación resulta aparente”, precisa la decisión emitida en la tarde de este jueves.

Para la Sala, no se advierte en qué consistió la razonabilidad y proporcionalidad para decidir la restricción de la libertad del exmandatario en el fallo de primera instancia, dado a conocer el pasado primero de agosto.

“Si el juzgado anunció la superación de un análisis de tales características no bastaba con su enunciación, debían exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que abastecieran ese estudio; por el contrario, se ofrecieron aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales exigencias, desprovistas de los fundamentos que las soportaban”, explica el fallo.

Igualmente, se advirtió que en varias oportunidades se ha reiterado que, para la privación de la libertad de un condenado, se requiere una motivación clara de las razones por las que debe ser privado de la libertad, al momento en que se profiere el sentido de fallo o al conocerse la condena.

Por lo anterior, la Corte “ratifica el carácter excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo ciertos criterios y sobre todo la carga argumentativa que se necesita para limitarla en casos excepcionales”.

Esta es la decisión completa

Corte Suprema ratifica libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Confirmó decisión de Tribunal by Rafael Pérez-Becerra

