Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que le concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe tras 19 días de haber sido condenado a prisión domiciliaria por la juez Sandra Heredia, el expresidente promete tener una mayor participación en política de cara al 2026.

El líder del Centro Democrático ya se ha venido moviendo con la puja que se vive en el partido, que tras el desgaste natural del Gobierno de Gustavo Petro busca consolidarse como la colectividad con más posibilidades de impulsar a un candidato a la Casa de Nariño el próximo año.

El exmandatario ha dado luces de que quisiera que ingresara un quinto precandidato para ampliar la baraja que pueda competirle al petrismo. “Menos política, más soluciones para Colombia”, dijo Uribe horas antes de que se conociera la decisión judicial a su favor, dando a entender que primero tienen que llegar a acuerdos más allá de los nombres.

Miles de personas habían salido a respaldar al exmandatario. | Foto: Jorge Orozco

La decisión judicial mueve nuevamente el tablero político y favorece a la oposición. El presidente Gustavo Petro se quejó por el fallo y lo mezcló con la discusión política del próximo año.

“Entonces, ¿la mujer es libre o no es libre? En una democracia progresista la mujer tiene que ser libre, entonces los machos, si no votan por nosotros, voten por su derecha, pero eso no es democracia, es esclavitud. Y entonces la justicia se nos vuelve venganza”, afirmó Petro en el consejo de ministros de este martes, 19 de agosto, haciendo referencia a la privación de la libertad de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

Tras la libertad del expresidente Uribe, varios han interpretado que esto podría jugarle a favor al Centro Democrático de cara al 2026, pues el exmandatario podría moverse con facilidad y salir a las calles para buscar impulsar a un candidato que llegue a la Presidencia. Si algo se le reconoce al expresidente es su virtud de estar en la calle, en los municipios, conversando con la gente y expresando sus ideas.

“Quieren silenciarlo y quebrarlo porque es el muro que se interpone entre la tiranía y nuestra libertad”, aseguró el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Libertad para Uribe. Gran noticia para Colombia. Seguimos respetuosos de todo esto, pero me alegra como colombiano que lo dejen recorrer este país. No le quiten la oportunidad de la guía de Uribe a este país”, afirmó el senador Carlos Meisel, de esa bancada.

Precisamente, el exmandatario también dio luces de que esta decisión le servirá para trabajar por sus ideales. “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, señaló.

El expresidente promete jugar un rol fundamental en las elecciones del 2026. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sin embargo, el Centro Democrático aún no puede cantar victoria. Todavía falta un fallo que definiría ese futuro político y el panorama electoral que se tendrá que dar el 18 de octubre, Precisamente, en ese mes se llevaría a cabo la encuesta interna del partido para escoger candidato, aunque se habla de la posibilidad de que se pueda adelantar para septiembre.