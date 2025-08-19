Suscribirse

Política

“No entiendo cómo Uribe está libre y Epa Colombia presa”: Gustavo Petro tras decisión del Tribunal de Bogotá

El mandatario colombiano reaccionó en pleno consejo de ministros.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 2:27 a. m.
Esto dice Petro ante caso de Álvaro Uribe Vélez
Gustavo Petro y Álvaro Uribe | Foto: Montaje El País: fotos de Presidencia / Semana/ Getty

Este martes 19 de agosto, en medio de una nueva sesión del consejo de ministros que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la decisión del Tribunal de Bogotá de ordenar la libertad inmediata del exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

En su intervención, el jefe de Estado cuestionó la medida que profirió el alto tribunal, al fallar una tutela a favor del expresidente Uribe.

Contexto: Tribunal ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Además, el mandatario colombiano comparó el caso de Álvaro Uribe Vélez con el de la creadora de contenido Epa Colombia, quien paga una condena en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Entonces, ¿la mujer es libre o no es libre? En una democracia progresista la mujer tiene que ser libre, entonces los machos pues sí no votan por nosotros, pero voten por su derecha, pero eso no es democracia, es esclavitud. Y entonces la justicia se nos vuelve venganza”, dijo Petro.

Y agregó: “ministro de Justicia (Eduardo Montealegre), no sé cómo sea usted, pero yo no entiendo cómo Uribe está libre y Epa presa, eso es justicia o es la venganza del macho, pero esa pregunta me la contestará usted”.

De acuerdo con la decisión del Tribunal de Bogotá, se amparó el derecho fundamental a la libertad del exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Debido a esto, se dejó sin efecto “el numeral cuarto” de la decisión emitida el pasado 1 de agosto por la jueza 44 penal del circuito de conocimiento de los Juzgados de Paloquemao.

Expresidente Álvaro Uribe fue condenado.
Expresidente Álvaro Uribe | Foto: Tomado de Internet

“El análisis con el que se motivó la captura inmediata del tutelante no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, al limitarse a argumentos, en su mayoría genéricos, ambiguos, subjetivos, ajenos a la realidad procesal y/o no probados, en perjuicio de la prerrogativa fundamental de la libertad individual”, se desprende de uno de los puntos del fallo de tutela.

Entre tanto, el Centro Democrático, por medio de su cuenta personal de X expresó sobre la orden de libertad al expresidente Uribe: “el expresidente Uribe recobra la libertad. Tras tutela de la defensa el Tribunal Superior de Bogotá resolvió: PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal Superior de Bogotá reconoció los derechos fundamentales del expresidente”.

También se conocieron otras reacciones, como el caso de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Contexto: Iván Cepeda reaccionó tras decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad a Álvaro Uribe: “No la compartimos”

“La libertad al presidente @AlvaroUribeVel es una señal de justicia, respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso. El Tribunal Superior de Bogotá reivindica la justicia como corresponde“, escribió la senadora en su cuenta personal de X.

