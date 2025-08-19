La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras una tutela presentada por su defensa. SEMANA habló con el expresidente Álvaro Uribe, quien reconoció que se enteró de la noticia a través de este medio y dijo que va a esperar para pronunciarse más adelante. Por ahora, está dedicado a sus tareas personales y familiares.

Desde el Centro Democrático varios congresistas han celebrado esa decisión. “El expresidente Álvaro Uribe recupera su libertad gracias a un fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Con la frente en alto, seguirá enfrentando de cara al país la persecución de la que ha sido víctima, defendiendo su inocencia con verdad y coraje”, aseguró el representante José Jaime Uscátegui, de esa bancada.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia dijo: “Uribe libre gracias a una tutela. ¡Gracias!“.

El senador Ciro Ramírez agregó que la decisión refleja respeto a la Constitución Política porque establece que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

“Si no hay una sentencia en firme es inocente y hoy no hay ningún problema, como lo tiene cualquier colombiano, que pueda defenderse en libertad hasta que no haya una sentencia en firme”, mencionó Ramírez.

La senadora María Fernanda Cabal afirmó que es una “gran noticia a favor del presidente Álvaro Uribe”. “No puede ser que el mejor presidente de la historia esté preso y los bandidos que tanto daño le hicieron a Colombia, libres”, cuestionó la congresista.

Uribe recobró su libertad. | Foto: Centro Democrático

El representante a la Cámara Andrés Forero se refirió a la decisión que había tomado la jueza Sandra Heredia en primera instancia.

“Queda demostrada la falta de imparcialidad de la juez 44 y la falta de garantías que tuvo que padecer Álvaro Uribe en el proceso en su contra”, aseguró el congresista.

“La verdad venció al odio”, dijo el representante Óscar Villamizar.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, la contraparte en el juicio, dijo que respeta esta decisión judicial como las demás, pero que no la comparte.

“Tenemos la plena certeza del condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la juez Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”, aseguró Cepeda, quien confirmó que ahora vendrá una apelación.

El senador Andrés Guerra dijo que es un “tanque de oxígeno” para el partido. “Una cosa es Álvaro Uribe en casa por cárcel, otra cosa es él pudiendo recorrer Colombia, contactando, viviendo con sus cinco sentidos el escenario que hoy estamos viviendo y para nosotros es trascendental que el presidente Álvaro Uribe esté en libertad”, dijo.

El expresidente había sido condenado en primera instancia. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Asimismo, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, interpretó que con la decisión se reconoce que la jueza Heredia le habría “violado” los derechos fundamentales al expresidente Álvaro Uribe.

“Es una gran noticia para el país, para el partido

Centro Democrático, pero sobre todo para el presidente Álvaro Uribe que seguirá defendiéndose en libertad. Por eso le decimos a Colombia y al mundo que esta infamia, esta enorme injusticia nos la quitaremos de encima hasta cuando el creador nos lo permita”, afirmó Vallejo.