Álvaro Uribe: “Petro por sus cátedras ideológicas para liderar al planeta no tiene tiempo de revisar las cifras”

El expresidente se refirió a la descertificación a Colombia.

Redacción Confidenciales
18 de septiembre de 2025, 3:03 a. m.
Álvaro Uribe critica al gobierno de Petro y propone transición política en 2026.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta duras críticas ante la descertificación que ordenó Estados Unidos en contra de Colombia.

El jefe de Estado realizó una alocución este miércoles 17 de septiembre, en la que hizo referencia a la decisión de la administración de Trump por no cumplir con sus expectativas en la lucha contra las drogas.

Luego de estas nuevas declaraciones de Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció a través de su cuenta personal de X.

El presidente Petro por sus cátedras ideológicas para liderar al planeta no tiene tiempo de revisar cifras, hay que comprenderlo“, mencionó.

Y acto seguido, mencionó unas cifras: “2010: 150 toneladas de cocaína llegaron al mercado después de producción menos decomisos; 2024: 1815 toneladas. Fuente: ONU”, dijo el exmandatario.

