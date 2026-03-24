Nuevo rifirrafe entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda por magnicidio de Miguel Uribe Turbay que vinculan a la Segunda Marquetalia

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, ha expresado su rechazo al candidato presidente del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien señaló de haber promovido la fuga de Iván Márquez y Jesús Santrich, exlíderes de las Farc y fundadores de la Segunda Marquetalia, tras abandonar el proceso de paz.

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Esto luego de que en la más reciente edición de la revista SEMANA se revelara que la Segunda Marquetalia ordenó matar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Cepeda es alcahuete de criminales, le consiguió impunidad y curul a los de FARC que secuestraron y violaron niños. Márquez, jefe negociador de La Habana, y Santrich, reincidieron en el narcotráfico, la justicia los llamó y Cepeda dijo que era un entranpamiento, los defendió, acompañó a Santrich a salir de la cárcel; así se hizo posible que se fugaran a Venezuela”, dijo el exmandatario este martes 24 de marzo en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Desde este país anunciaron la creación de la Segunda Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe Turbay, víctima de señalamientos de Cepeda y de su jefe”.

Cepeda había reaccionado a las vinculaciones de este grupo armado de orquestar el atentado contra el congresista tras la escalofriante confesión de Simeone Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo, revelada por SEMANA.

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“Yo demando del Centro Democrático, del expresidente y excandidato al Senado Álvaro Uribe, que entable inmediatamente las acciones penales y que no se quede simplemente en el ejercicio de proferir mentiras, sino que pasemos a los hechos. Porque con él yo ya sé cómo es. Es en los tribunales. Y me temo que él, habiendo tenido una muy amarga experiencia conmigo, no lo va a hacer. Yo espero que no nos decepcione y que proceda penalmente en este caso”, puntualizó Cepeda este martes, 24 de marzo, frente a varios medios de comunicación.