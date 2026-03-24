Política

Iván Cepeda reacciona a las menciones de la Segunda Marquetalia sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Es una infamia”

El candidato del Pacto Histórico ha pedido prudencia y pruebas contundentes antes de sacar conclusiones.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de marzo de 2026, 6:54 p. m.
Candidato presidencial Iván Cepeda.
Candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Campaña Iván Cepeda / Nelson Cárdenas

En la más reciente edición de la revista SEMANA se reveló que la Segunda Marquetalia ordenó matar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Gobierno y líderes del Pacto Histórico se refieren a la responsabilidad de la Segunda Marquetalia en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ante esto, el candidato presidencial Iván Cepeda reaccionó a las vinculaciones de este grupo armado de orquestar el atentado contra el congresista tras la escalofriante confesión de Simeone Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo, revelada por SEMANA.

“Es una infamia acusarnos al presidente Petro y a mí de tener cualquier clase de relación con un hecho tan execrable, que hemos repudiado, como el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe”, dijo inicialmente el aspirante a la Presidencia.

El candidato Cepeda también ha pedido prudencia y pruebas contundentes antes de sacar conclusiones. También insistió en que no se deben hacer acusaciones sin sustento y en que el caso no debe usarse políticamente.

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“Eso es una acusación que no solamente es calumniosa, sino que tiene sucios propósitos electorales”, agregó Cepeda.

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De igual manera, aprovechó y le respondió al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, quien expresó su rechazo frente al candidato del Pacto Histórico, a quien señaló de haber promovido la fuga de Iván Márquez y Jesús Santrich, exlíderes de las Farc y fundadores de la Segunda Marquetalia, tras abandonar el proceso de paz.

“Yo demando del Centro Democrático, del expresidente y excandidato al Senado Álvaro Uribe, que entable inmediatamente las acciones penales y que no se quede simplemente en el ejercicio de proferir mentiras, sino que pasemos a los hechos. Porque con él yo ya sé cómo es. Es en los tribunales. Y me temo que él, habiendo tenido una muy amarga experiencia conmigo, no lo va a hacer. Yo espero que no nos decepcione y que proceda penalmente en este caso”, puntualizó Cepeda este martes, 24 de marzo, frente a varios medios de comunicación.